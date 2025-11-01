Consejo de Seguridad de ONU votará sobre el Sahara Occidental

Sahara Occidental teme una resolución favorable a Marruecos en el Consejo de Seguridad de la ONU, ya que amenaza su autonomía

Regeneración, 31 de octubre 2025– El Consejo de Seguridad de la ONU se pronuncia sobre la renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) en un momento clave.

🇪🇭 Ever noticed Western Sahara is missing from most maps? It’s one of the world’s last “unresolved” territories — claimed by Morocco, recognized by the African Union, but still awaiting a UN-backed referendum on its future. A nation in limbo, erased in plain sight.#Africa… pic.twitter.com/GWDVUPuxaN — Africalix (@Africa_lix) August 30, 2025

Referéndum

En más de tres décadas de presencia sobre el terreno, la Misión no ha conseguido organizar el referéndum prometido al pueblo saharaui.

Ese bloqueo ha permitido a Marruecos ganar terreno diplomático y consolidar su plan de autonomía para el Sáhara Occidental;

Una propuesta que presenta la región como una «parte integrante» del reino.

Desde el año 2007 —cuando Marruecos planteó la propuesta— el plan marroquí ha ganado apoyos internacionales.

Especialmente por parte de Estados Unidos, cuyo respaldo se consolidó durante el primer mandato de Donald Trump.

Entonces, Washington reconoció por primera vez la soberanía marroquí sobre el territorio como «la opción más viable».

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, EEUU ha reforzado su apoyo al plan marroquí sin reparos.

Rusia

Solo un veto de Rusia como miembro permanente podría alterar una decisión que supondría un duro golpe a las aspiraciones de independencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

En votaciones anteriores, Rusia ha vetado resoluciones sobre la MINURSO al considerar que no respaldan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Pero ahora, no está claro que Moscú repita su postura anterior. El Kremlin podría ver en esta votación una oportunidad para acercarse a Trump.

Sidi Mohamed Omar es representante del Frente Polisario ante la ONU.

Desde Nueva York, Omar concede una entrevista en un momento histórico para el Sahara Occidental y sus habitantes.

Si el Consejo de Seguridad no renueva el mandato de la MINURSO, Marruecos «podría verse reforzado en su intento de consolidar su control sobre todo el Sahara Occidental», dice Omar.

MINURSO

La MINURSO, como operación de paz de la ONU, fue creada en 1991 bajo la autoridad del Consejo de Seguridad para cumplir un mandato muy claro:

La organización de un referéndum libre y justo sobre la libre determinación del pueblo saharaui, además de la supervisión de otras tareas, como el alto al fuego, etc.

«Es verdad que la MINURSO todavía no ha podido cumplir su mandato debido principalmente al obstruccionismo marroquí.

Sin embargo, la Misión representa el compromiso de la ONU con la solución pacífica y justa de la cuestión de descolonización del Sahara Occidental», aclara Omar.

Si no se renovara su mandato, significaría el fin de ese compromiso, con consecuencias graves para la paz y la estabilidad regional.

«En cualquier caso, el pueblo saharaui seguirá defendiendo su derecho inalienable a la autodeterminación e independencia por medios legítimos» declara el líder.

Factores decisivos

La posición de cada miembro del Consejo de Seguridad podría ser un factor decisivo en la resolución que adoptará el Consejo sobre la MINURSO.

En el caso de Rusia, al ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, su postura es importante en los debates y decisiones.

«Su posición ha sido siempre coherente y consiste en apoyar las negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos;

Para lograr una solución mutuamente aceptable que garantice la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental;

De conformidad con la Carta de la ONU y sus resoluciones pertinentes», puntualiza Omar.

Por esta razón, entre otras, «Rusia rechaza cualquier solución en contra de estos principios, y esta es la posición de principio que ha mantenido en las consultas en curso sobre la MINURSO».

Borrador de EE.UU

El líder saharaui dice que «en cuanto al borrador de resolución de EE.UU, sigue siendo objeto de intensas negociaciones entre los miembros del Consejo de Seguridad.

Sin embargo, el Frente Polisario y el pueblo saharaui rechazan enérgicamente esta postura que va en contra de los principios del derecho internacional…

…consagrados en la Carta de la ONU y en sus resoluciones pertinentes sobre la cuestión del Sáhara Occidental».

«En cambio, posiciones como las de China han sido coherentes y consisten en apoyar los esfuerzos de la ONU para lograr una solución», continúa.

«Esta, tendría que ser mutuamente aceptable, y garantizar la libre determinación del pueblo saharaui.

Día histórico en el Sáhara Occidental, jamas se había vivido algo así.



Miles de saharauis salen en protestas masivas rechazando el plan de Trump que intenta imponer la ocupación imperialista marroquí en el Sáhara Occidental. pic.twitter.com/VXqrwR13or — Taleb Alisalem (@TalebSahara) October 27, 2025

De no renovarse el mandato de la MINURSO por cualquier razón, significaría el fin de este compromiso».

Consecuencias

Omar advierte: «Esto podría tener consecuencias graves para la paz y la estabilidad en toda la región, así como también para el pueblo saharaui en las zonas ocupadas.

La Misión representa el compromiso de la ONU con la solución pacífica y justa de la cuestión saharaui;

Y su presencia desde 1991 en las zonas ocupadas y liberadas del Sáhara occidental es un testimonio de este compromiso».

«El Frente Polisario seguirá defendiendo el ejercicio libre y democrático», aclara.

«Es verdad que la MINURSO sigue siendo un testigo ciego, sordo y mudo respecto a las graves y continuas violaciones de derechos humanos perpetradas por Marruecos.

No obstante, su presencia en el Territorio conlleva la responsabilidad que tiene la ONU con el pueblo saharaui;

Y la necesidad de hacer operativa esta responsabilidad en su dimensión política, humana y económica, concluye el líder saharaui Omar.