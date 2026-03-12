CDMX: Reforma Constitucional para blindar gasto social: Brugada

Reformas en gasto social y protección a primera infancia en la CDMXC. En 2026 inversión de 13 mil millones en programas sociales: Brugada

Regeneración, 12 de febrero de 2026. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada presentará una iniciativa de Ley para que la inversión en gasto social no sea inferior en términos reales al del ejercicio anterior.

Además, en 2026 su administración realizará una inversión de 13 mil millones de pesos para el desarrollo de programas sociales.

Adelantó que iniciativa de reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de gasto social y protección a la primera infancia,.

Esto con el objetivo de hacer que esta capital sea la primera metrópoli del continente en apoyar y proteger a niñas y niños de cero a 3 años de edad.

En la Ciudad de México avanzamos en la construcción del primer #SistemaPúblicoDeCuidados del país, una red respaldada con infraestructura y políticas públicas que ponen en el centro el bienestar y la justicia social para todas y todos.



¡En la #CapitalDeLaTransformación cuidamos… pic.twitter.com/1F4kMG5hyS — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 12, 2026

Brugada

“En este año, 2026, los programas sociales de la Ciudad de México llegarán a 2 millones y medio de personas.

«Este año invertimos más de 13 mil millones de pesos en los principales programas, solo de transferencias económicas directas a la población

«…, esto significa que desde que entramos al gobierno sumamos a más de un millón 300 mil personas nuevas a distintos programas de bienestar”.

Seguidamente, en conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina anunció la presentación ante el Congreso de la Ciudad de una iniciativa de reforma constitucional.

Dicha medida en materia de gasto social y de protección de la primera infancia, que permitirá garantizar derechos plenos a la primera infancia.

Infancia

En Vivo | La Ciudad se la juega por tus derechos. Juego limpio y sociedad justa rumbo al Mundial 2026 #LaPelotaVuelveACasa https://t.co/SrUf6uuwyn — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 12, 2026

“Los primeros mil días de vida son una etapa crucial en el desarrollo de cualquier ser humano. El desarrollo cognitivo de las infancias, a largo plazo, se define en esos primeros mil días de la vida.

«Seremos la primera ciudad en América que apoya de forma decidida a la primera infancia”.

Al tiempo que señaló fundamental que la política social cuente con todos los recursos presupuestarios necesarios para la garantía plena de los derechos sociales.

Cabe destacar que la Jefa Clara dijo que no se debe tener ningún retroceso en esos derechos, por lo que la única forma de lograrlo es blindar el gasto público social.

Por ello, propondrá establecer en la Constitución que el gasto social no sea inferior en términos reales al año anterior.

Indicó que históricamente las y los niños de cero a tres años han sido olvidados por la política social.

Así, propondrá al Congreso de la Ciudad buscará que la primera infancia sea la primera prioridad y que la capital del país sea pionera en garantizar los derechos a la primera infancia.

Derechos

Esta iluminación envía un mensaje a la ciudad, al país y al mundo: #EsTiempoDeMujeres.



La lucha no está en la sombra; está en el centro de nuestra democracia, en el corazón de la capital. Somos una #CiudadFeminista que no retrocede, que no se rinde y que seguirá poniendo todos… pic.twitter.com/k0LXKZeb5y — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 12, 2026

Y es que Brugada dijo que en la Constitución se debe establecer el derecho de un apoyo económico a niñas y niños de entre cero y 6 años de edad.

Así como un mandato al gobierno local para construir un sistema de educación integral, el cual contemple infraestructura, formación de educadores y educadoras y un presupuesto necesario para su total desarrollo.

Recordó que actualmente se cuenta con un sistema de educación pública que inicia con el jardín de niños para las infancias de 4 años.

Lo que garantiza el gobierno y el estado con la construcción de escuelas y pago de maestros; mientras que las infancias de cero a tres años se quedan a cargo de la familia, de las mujeres.

Se propone que por mandato constitucional exista un sistema de educación inicial, que obligue al estado, al gobierno, a construir la infraestructura, contar con los educadores y todo lo necesario.

“Y por lo tanto, cuando nazca una niña y un niño, debe tener garantizado un centro de cuidado y desarrollo infantil.

«Eso es parte del Sistema Público de Cuidados que estamos echando a andar en la ciudad”, puntualizó.

Infantes

Encendimos una luz en el corazón de la Ciudad de México para que nadie olvide que los derechos se conquistan. Este marzo, el Zócalo se ilumina por primera vez para reconocer la lucha histórica del movimiento feminista.#EsTiempoDeMujeres y desde esta #CiudadFeminista vamos por… pic.twitter.com/X1AOqaVK1g — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 12, 2026

Brugada recordó que su administración construirá 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil.

Por ello con la iniciativa de reforma constitucional que presentará habrá de garantizarse que los próximos gobiernos inviertan en la construcción de este sistema de educación inicial.

E incluso, se garantice que todo niño o niña que nazca tenga un lugar para ser cuidado con dignidad.

“Avanzamos en hacer realidad el mínimo vital, que es ya un mandato constitucional…en la construcción de una ciudad de México libre de pobreza…la construcción de una ciudad más humana y menos desigual».

Y asentó:

«Seremos la primera ciudad del mundo en tener una garantía incondicional de un ingreso mínimo, una renta básica para las grandes mayorías.

«Estamos muy orgullosos de la política social y de los recursos que se destinan y que se van a seguir destinando”, aseguró Brugada Molina.