Alerta de seguridad a estadounidenses en el mundo

Alerta : Departamento de Estado de EE.UU aconseja a ciudadanos extremar precauciones ante ataques probables más allá del Medio Oriente

Regeneración, 22 de marzo de 2023. El Departamento de Estado de EE.UU lanzó una «Alerta de seguridad» en esta fecha en la que indica:

» El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones».

Dentro del formato dado a conocer en la plataforma de la institución norteamericana se precisa la ubicación global del alertamiento y luego precisa por qué tipo de evento.

Precisiones

Agora: uma nova onda de ataques da coalizão Israel–Estados Unidos contra posições do regime islâmico no Irã, na capital Teerã, é filmada por civis iranianos. pic.twitter.com/Qk7SQI1KXw — No Front Militar (@noFrontMilitar) March 22, 2026

-«Ubicación : Mundial»-

«Evento : El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, extremar las precauciones».

Seguidamente indica que los estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones de las alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Además, precisa que los viajes pueden tener demoras, pero más allá, señala posibles ataques.

«Los cierres periódicos del espacio aéreo pueden causar interrupciones en los viajes. Se han atacado instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Medio».

24 horas para abrir Ormuz o destrucción de centrales eléctricas



Ormuz: Trump lanza ultimátum a Irán. Acusan ataques en Dimona (Israel) y Natanz (Irán) regiones con instalaciones nucleares. Sin fuga radiactiva #RegeneracionMx https://t.co/AhVB9S7gpr — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) March 22, 2026

Y es que señala que «grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo».

En el texto se indica conveniente registrarse para recibir las alertas por correo o un canal de Wats para actualizaciones.