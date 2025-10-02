2o dia de represión en San Cristóbal de las Casas

Civiles armados en la Chabad israelí de San Cristóbal al paso de la marcha por Palestina. Toletes y gases contra estudiantes normalistas

Regeneración, 2 de octubre 2025– Gas lacrimógeno, bloqueos policiales e intentos de encapsulamiento caracterizaron estos dos días las protestas en San Cristobal de la Casas. Organizaciones convocantes y estudiantes normalistas denuncian represión.

Apoyo a Palestina

Como en otras partes del mundo , la noche del miércoles se convocó en San Cristobal de las Casas a una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino.

La protesta fue convocada en defensa de los derechos humanos al exigir acción frente a la detención de múltiples embarcaciones de la flotilla Global Sumud.

Sin embargo, ayer, en el marco de la manifestación pacífica, autoridades lanzaron un operativo de gran escala.

🇲🇽🩸 En plena conmemoración de la Matanza de Tlatelolco, se desató la violencia cuando policías municipales intentaron disolver una protesta estudiantil en San Cristóbal de las Casas, #Chiapas.



— Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) October 2, 2025

Organizaciones convocantes denuncian que la acción policial en San Cristóbal de las Casas contó con armas largas, hostigamiento e intentos de encapsulamiento.

«Estás son prácticas que violan de manera directa el derecho constitucional a la libre manifestación, expresa su comunicado.

Durante el recorrido, la manifestación hizo una parada frente a la casa de huéspedes denominada “jabad (chabad) de Chiapas”» continua el comunicado.

Civiles armados

«En este espacio se identificó la presencia de civiles armados, uno de los cuales mostró una placa a la periodista Talita Cumi del portal «Cabildeando»,

Y dijo ser policía como se aprecia claramente en el video grabado por la periodista, además de intimidar a las personas manifestantes tomando registro con cámaras de celulares». denuncia.

«La actitud violenta y confrontativa de dichas personas genera serias dudas sobre la legalidad de su actuar y su posible vinculación con intereses extranjeros» puntualiza.

Marcha del 2 de octubre

Estudiantes normalistas de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe «Jacinto Canek» marcharon como cada año a la plaza de San Cristobal.

Sin embargo, en esta ocasión encontraron un bloqueo policial que les impidió el paso, además de recibirlos con golpes y empujones.

Minutos después las fuerzas de seguridad empezaron a rociar gas lacrimógeno, sin que lo precediera alguna agresión estudiantil.

Los jóvenes, quienes marcharon para conmemorar a matanza del 2 de octubre con trajes típicos, se replegaron.

Aunque varias y varios tenían el rostro u otras áreas irritadas y algunos presentaban golpes e incluso hubo descalabrados

Las y los estudiantes mantuvieron su actitud combativa y continuaron con sus consignas y protesta a pesar de la acción policial.