2o dia de represión en San Cristóbal de las Casas

Civiles armados en la Chabad israelí de San Cristóbal al paso de la marcha por Palestina. Toletes y gases contra estudiantes normalistas
Regeneración, 2 de octubre 2025– Gas lacrimógeno, bloqueos policiales e intentos de encapsulamiento caracterizaron estos dos días las protestas en San Cristobal de la Casas. Organizaciones convocantes y estudiantes normalistas denuncian represión.
Apoyo a Palestina
Como en otras partes del mundo , la noche del miércoles se convocó en San Cristobal de las Casas a una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino.
La protesta fue convocada en defensa de los derechos humanos al exigir acción frente a la detención de múltiples embarcaciones de la flotilla Global Sumud.
Sin embargo, ayer, en el marco de la manifestación pacífica, autoridades lanzaron un operativo de gran escala.
Organizaciones convocantes denuncian que la acción policial en San Cristóbal de las Casas contó con armas largas, hostigamiento e intentos de encapsulamiento.
«Estás son prácticas que violan de manera directa el derecho constitucional a la libre manifestación, expresa su comunicado.
Durante el recorrido, la manifestación hizo una parada frente a la casa de huéspedes denominada “jabad (chabad) de Chiapas”» continua el comunicado.
Civiles armados
«En este espacio se identificó la presencia de civiles armados, uno de los cuales mostró una placa a la periodista Talita Cumi del portal «Cabildeando»,
Y dijo ser policía como se aprecia claramente en el video grabado por la periodista, además de intimidar a las personas manifestantes tomando registro con cámaras de celulares». denuncia.
«La actitud violenta y confrontativa de dichas personas genera serias dudas sobre la legalidad de su actuar y su posible vinculación con intereses extranjeros» puntualiza.
Marcha del 2 de octubre
Estudiantes normalistas de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe «Jacinto Canek» marcharon como cada año a la plaza de San Cristobal.
Sin embargo, en esta ocasión encontraron un bloqueo policial que les impidió el paso, además de recibirlos con golpes y empujones.
Minutos después las fuerzas de seguridad empezaron a rociar gas lacrimógeno, sin que lo precediera alguna agresión estudiantil.
Los jóvenes, quienes marcharon para conmemorar a matanza del 2 de octubre con trajes típicos, se replegaron.
Aunque varias y varios tenían el rostro u otras áreas irritadas y algunos presentaban golpes e incluso hubo descalabrados
Las y los estudiantes mantuvieron su actitud combativa y continuaron con sus consignas y protesta a pesar de la acción policial.