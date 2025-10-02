Movilización mundial de generación Z contra corrupción y desigualdad

Generación Z: Fenómeno global sin precedentes. Hartazgo ante la pobreza y el abuso de poder. Movilizaciones desde Nepal hasta Perú

Regeneración, 2 de octubre de 2025. Inspirados por la rebeldía del famoso anime de culto «One Piece», estos jóvenes, nacidos aproximadamente entre 1997 y 2007, están tomando las calles, paralizando ciudades y, en algunos casos, forzando la caída de gobiernos.

Gen Z is carrying massive protests in:



Nepal 🇳🇵

Peru 🇵🇪

Philippines 🇵🇭

Indonesia 🇮🇩

Kenya 🇰🇪

Madagascar 🇲🇬

Morocco 🇲🇦

Ecuador 🇪🇨

France 🇫🇷



All carrying One Piece flags 🔥 pic.twitter.com/lwyoZnd6tG — Utopic (@utopicposts) October 2, 2025

Cuando los jóvenes se alzan

La Generación Z se caracteriza por ser nativos digitales que organizan sus protestas a nivel mundial a través de redes sociales como TikTok, Instagram y Discord.

Esta es una juventud con estudios superiores (18-28 años) que, en palabras de sus propios voceros, son «la generación que nunca tuvo una oportunidad justa».

En Nepal, la juventud logró derrocar al Gobierno del primer ministro Khadga Prasad Sharma tras exponer la corrupción y el nepotismo bajo el lema #NepoBabies.

Rajat Das Shrestha, una de las principales figuras del movimiento nepalí, declaró que:

«Los Gobiernos pueden caer cuando los jóvenes se alzan».

Este despertar político, que incluyó el bloqueo de 26 plataformas de redes sociales por parte del gobierno, inspiró muchos movimientos similares en la región y el resto del mundo.

De esta forma, sus manifestaciones no se limitan a Asia, sino que resuenan en África y Europa.

En Madagascar, la movilización inicialmente fue contra la escasez de agua potable y los cortes de electricidad.

Rápidamente se transformó en un grito radical contra la corrupción, exigiendo la destitución del presidente Andry Rajoelina.

En Marruecos, la Generación Z 212 ha protestado enérgicamente contra la construcción de estadios para el Mundial de 2030. En su lugar, piden edificar hospitales para la población.

El régimen marroquí levanta estadios. La juventud levanta la voz.#GenZ212 nació en redes y hoy grita en las calles lo que Rabat no quiere escuchar:

Queremos futuro, no miseria.



Ni Copa África ni Mundial borrarán la consigna: dignidad o nada. pic.twitter.com/pHOTwlSjnS — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) September 30, 2025

El Símbolo Pirata: Libertad, Justicia y ‘One Piece’

Un elemento unificador en estas protestas es su singular simbología: la bandera pirata con una calavera y un sombrero de paja, tomada directamente del popular anime de culto japonés «One Piece».

Monkey D. Luffy, el protagonista de esta épica narrativa pirata, es el símbolo de su lucha. Este personaje se caracteriza por luchar incansablemente por la libertad y la justicia, encarnando los ideales de esta juventud.

La frase más famosa del personaje: «¡Quiero crear un mundo donde todos mis amigos puedan comer todo lo que quieran!»

Esta iconografía es tan poderosa que ha sido utilizada en movilizaciones antigubernamentales en Francia, Indonesia, Nepal, Perú y Paraguay.

Para la Genreación Z ahora es un estandarte de rebeldía en la lucha contra la opresión de las estructuras corruptas y tradicionales.

Latinoamérica

La ola de descontento juvenil ha impactado fuertemente a Latinoamérica. La Generación Z de Perú y Paraguay toman las calles para enfrentar la corrupción y la falta de oportunidades.

En Perú, las manifestaciones antigubernamentales, que han desencadenado enfrentamientos y la detención de 31 personas.

Con una profunda frustración contra la impopular presidenta Dina Boluarte, la Genración Z se manifiesta contra la controvertida reforma del sistema de pensiones y acusaciones de corrupción de alto nivel.

Estas protestas son una continuación de las movilizaciones de la crisis presidencial de 2020.

De manera similar, en Paraguay, cientos de jóvenes nativos digitales marcharon en Asunción bajo el lema “Somos el 99,9 %”.

Gritan su hartazgo y descontento con el gobierno, exigiendo justicia, seguridad y salud.

La estudiante de Enfermería, Jenifer González, resumió las demandas:

“Aquí estamos en Paraguay realmente pidiendo sobre la seguridad, justicia y salud en nuestro país”.

Este movimiento, aunque Paraguay no tiene una tradición histórica de protesta prolongada, refleja un discurso de hartazgo que se propaga por la región.