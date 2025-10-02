Sheinbaum exige repatriación de mexicanos detenidos por Israel

“En particular los connacionales, tienen que ser repatriados de manera inmediata, porque no cometieron ningún delito”: Sheinbaum

Regeneración, 2 de octubre 2025– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió al Gobierno de Israel la repatriación inmediata de los seis connacionales detenidos mientras participaban en la Global Sumud Flotilla, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

#MañaneraDelPueblo

🚨 FUERTE MENSAJE DE SHEINBAUM A ISRAEL por el Secuestro de 6 Mexicanos



"Tienen que ser REGRESARLOS de inmediato porque no cometieron ningún delito más que el solo hecho de llevar ayuda humanitaria a Gaza"

Cuatro notas diplomáticas

La gobernante precisó que se enviaron desde «hace tres días cuatro notas diplomáticas” al Gobierno israelí.

La primera de ellas fue para solicitar las garantías físicas de los mexicanos detenidos;

La segunda para saber las razones en caso de que fueran interceptados;

La tercera para exigir su seguridad física integral y una cuarta para pedir la “repatriación inmediata”.

2 de octubre no se olvida. Hace un año señalamos que los actos de violencia gubernamental en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como reconoció el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.



En nombre del… pic.twitter.com/TqioQuhwYZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 2, 2025

La reacción de Sheinbaum ocurre ya que el miércoles, Israel interceptó a la flotilla que zarpó desde Barcelona el pasado 2 de septiembre para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

En total, 50 embarcaciones y alrededor de 500 activistas de 48 países conforman la Global Sumud Flotilla.

#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum informó que, tras la detención de 6 mexicanos en la Flotilla Sumud interceptada por Israel, se enviaron 4 notas diplomáticas exigiendo su seguridad y repatriación inmediata.

Por ahora se encuentran en el puerto de Asdod, rumbo a un centro…



Por ahora se encuentran en el puerto de Asdod, rumbo a un centro… pic.twitter.com/rNnvsnmolE — Juncal Solano (@juncalssolano) October 2, 2025

Detenidos

El Ministerio de Exteriores israelí informó de varios barcos de la Flotilla «detenidos sin problema» y sus pasajeros trasladados a un puerto israelí.

La presidenta señaló que los seis mexicanos, identificados previamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como:

Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma Arronte y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.

Se encuentran retenidos en el puerto de Ashdod; sin embargo, el personal consular aún no ha logrado acceso a ellos.

“Lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención.

Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo que de inmediato los repatrien”.

No cometieron delito

Sheinbaum recalcó que los mexicanos “no cometieron ningún delito”, pues su objetivo era meramente humanitario y señaló que “la ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza”.

La mandataria condenó también la actuación del Gobierno israelí.

“No estamos de acuerdo con esto que hizo el Estado de Israel” y recordó que el país ha mantenido una postura activa en foros internacionales.

“Fuimos de los primeros países que presentamos una denuncia en La Haya y le estamos dando seguimiento”.

Sheinbaum indicó que su Gobierno ha reconocido plenamente al Estado palestino, incluida la apertura de la embajada en México.

Sheinbaum agregó que el consulado mexicano continuará exigiendo «que de inmediato los liberen».

Ayuda humanitaria

Pidió que se garantice la llegada de ayuda humanitaria al enclave palestino «que se detenga este acoso en contra de Gaza».

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, oenegés y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra el enclave.

En ella, ya han muerto más de 65 mil 200 palestinos, entre ellos más de 19 mil niños.

Según cifras que compartió hace unas semanas la relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, las personas muertas podrían ser más de 680 mil.