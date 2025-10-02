Sheinbaum exige repatriación de mexicanos detenidos por Israel

“En particular los connacionales, tienen que ser repatriados de manera inmediata, porque no cometieron ningún delito”: Sheinbaum
Regeneración, 2 de octubre 2025– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió al Gobierno de Israel la repatriación inmediata de los seis connacionales detenidos mientras participaban en la Global Sumud Flotilla, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.
Cuatro notas diplomáticas
La gobernante precisó que se enviaron desde «hace tres días cuatro notas diplomáticas” al Gobierno israelí.
La primera de ellas fue para solicitar las garantías físicas de los mexicanos detenidos;
La segunda para saber las razones en caso de que fueran interceptados;
La tercera para exigir su seguridad física integral y una cuarta para pedir la “repatriación inmediata”.
La reacción de Sheinbaum ocurre ya que el miércoles, Israel interceptó a la flotilla que zarpó desde Barcelona el pasado 2 de septiembre para llevar ayuda humanitaria a Gaza.
En total, 50 embarcaciones y alrededor de 500 activistas de 48 países conforman la Global Sumud Flotilla.
Detenidos
El Ministerio de Exteriores israelí informó de varios barcos de la Flotilla «detenidos sin problema» y sus pasajeros trasladados a un puerto israelí.
La presidenta señaló que los seis mexicanos, identificados previamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como:
Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma Arronte y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.
Se encuentran retenidos en el puerto de Ashdod; sin embargo, el personal consular aún no ha logrado acceso a ellos.
“Lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención.
Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo que de inmediato los repatrien”.
No cometieron delito
Sheinbaum recalcó que los mexicanos “no cometieron ningún delito”, pues su objetivo era meramente humanitario y señaló que “la ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza”.
La mandataria condenó también la actuación del Gobierno israelí.
“No estamos de acuerdo con esto que hizo el Estado de Israel” y recordó que el país ha mantenido una postura activa en foros internacionales.
“Fuimos de los primeros países que presentamos una denuncia en La Haya y le estamos dando seguimiento”.
Sheinbaum indicó que su Gobierno ha reconocido plenamente al Estado palestino, incluida la apertura de la embajada en México.
Sheinbaum agregó que el consulado mexicano continuará exigiendo «que de inmediato los liberen».
Ayuda humanitaria
Pidió que se garantice la llegada de ayuda humanitaria al enclave palestino «que se detenga este acoso en contra de Gaza».
Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, oenegés y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra el enclave.
En ella, ya han muerto más de 65 mil 200 palestinos, entre ellos más de 19 mil niños.
Según cifras que compartió hace unas semanas la relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, las personas muertas podrían ser más de 680 mil.