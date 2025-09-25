38 detenidos de Iglesia de la Luz del Mundo: entrenamiento militar

Un funcionario de la Policía de Michoacán confirmó que los 38 detenidos dijeron ser feligreses de La Luz del Mundo

Regeneración, 24 de septiembre 2025– Agentes del orden y militares montaron un operativo el martes para detener a los sospechosos, ante una denuncia “de presuntos civiles armados” que se encontraban en una comunidad de Michoacán, México.

Las fuerzas de seguridad de México detuvieron a 38 hombres que dijeron ser fieles de la iglesia La Luz del Mundo.

Entrenamientos

Realizaban “entrenamientos táctico-operativos” con rifles de asalto, en un sitio que las autoridades describen como un campamento paramilitar.

🚨🔔⚡🇲🇽🇺🇸 | 38 hombres fueron detenidos en un campo de entrenamiento militar clandestino en Vista Hermosa, Michoacán. Se identificaron como miembros de "Jahzer", un grupo de La Luz del Mundo, entrenando supuestamente para proteger a sus líderes o prepararse para un "juicio… pic.twitter.com/RMlWvjx4Ue — Azteca (@MORRIS80766176) September 25, 2025

Se encontraban en un predio ubicado en las cercanías de una brecha en la comunidad de Vista Hermosa, informó la SSP michoacana.

Los sospechosos fueron transportados la noche del martes a la delegación en Morelia de la Fiscalía General de la República (FGR).

Investigación

Allí continuaba la investigación. Hasta la publicación de este reporte se desconocía si les han presentado cargos.

La iglesia no respondió a una solicitud de comentario sobre este hecho.

Medios locales informaron que, al ser sorprendidos por las autoridades, los detenidos revelaron ser parte de un grupo llamado ‘Jahzer’.

Protección

Se encarga de proteger a los jerarcas de La Luz del Mundo, sus casas y templos.

Existe una guardia secreta que cuida a los jerarcas de la congregación, la familia Joaquín, sus propiedades y sus eventos multitudinarios.

El grupo efectivamente se denomina ‘Jahzer’ y está conformado por miembros del culto que viven en México y Estados Unidos.

Acusación

En la reciente acusación federal contra el pastor, se menciona que los guardaespaldas de La Luz del Mundo…

…actuaron bajo las órdenes del vocero de la iglesia, Silem García Peña, quien ahora es un fugitivo de la justicia.

Eliezer Gutiérrez, portavoz de La Luz del Mundo, negó a este medio en noviembre de 2019 que dentro de la congregación existiera un grupo secreto de guardaespaldas.

Seguridad

“La iglesia, como institución, no tiene ninguna empresa de seguridad privada”, afirmó el vocero…

…y mencionó que si ciertos feligreses decidían unirse para cuidar a los pastores “lo hacen bajo su libertad”.

Gutiérrez señaló en ese tiempo que la responsabilidad de proteger a la iglesia, sus dirigentes y miembros…

debía recaer principalmente en las agencias del orden.

Declaraciones

“En la iglesia respetamos las instituciones públicas y las normas de cada uno de los estados. Confiamos en la seguridad que da el Estado”, enfatizó.

El cuerpo de guardaespaldas de La Luz del Mundo fue creado por Samuel Joaquín, el padre de Naasón y quien falleció en 2014.

Entonces le decían ‘La Guardia de Jericó’, porque resguardaban la casa de Samuel Joaquín, sede de la congregación.

Univisión entrevistó hace unos años a un hombre que aseguró haberse encargado de proteger a un familiar de Naasón Joaquín.

Propiedades

Aseguró que le acompañó y estuvo en varias propiedades, incluyendo el rancho Silver Wolf, la propiedad que esta familia tiene en Seguin, Texas.

De acuerdo con esta fuente, desde muy jóvenes los guardias aprenden técnicas de combate y afirmó que algunos portan armas.

También narró que estuvo con otros fieles que cuidaban a los Joaquín en California, Nueva York, Illinois y México.

Pago

“No te dan ni un centavo, para ellos era una gran bendición”.

Los miembros de ‘Jahzer’ no le llaman “apóstol” a Naasón Joaquín, como el resto de la iglesia.

“Nosotros le decíamos ‘jefe’. Por ejemplo: ‘El jefe’ dijo esto, ‘El jefe’ quiere aquello’”.