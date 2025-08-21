50 años de Arte trans en el Museo del Chopo

Retrospectiva de arte, cultura y memoria histórica trans (1975-2025). Plasticidades Encarnadas. Hasta el 7 de septiembre. Museo del Chopo

Regeneración, 20 de agosto de 2025. El Museo Universitario del Chopo presenta la Exposición colectiva

𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒄𝒂𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔.

Se trata de ir hacia una retrospectiva del arte y cultura de cuinas, vestidas, travestis y mujeres trans en México (1975-2025).

Misma basada en la exploración estética y política de cuinas, vestidas, travestis y mujeres trans en México de 1975 a 2025.

Plasticidades Encarnadas es una investigación artística y propuesta curatorial que inicia la artista Rojo Génesis en 2022 cuando coincide con el trabajo de la artista Deborah Álvarez en Ciudad Juárez.

Después de tres ediciones independientes, la muestra se dirige hacia una retrospectiva crítica como resultado del proceso curatorial que sostuvieron Rojo Génesis y Sofía Moreno.

Misma que reúne más de 140 obras en formatos audiovisuales, plásticos y editoriales.

Asimismo se exploran las complejidades históricas, políticas y sociales que han atravesado estás expresiones artístico-culturales desde 1975 hasta la actualidad.

A través de archivos hemerográficos, textiles, objetos, instalaciones y performance, la exposición construye una genealogía crítica de la producción artística de mujeres trans mexicanas.

Recorre la exposición de miércoles a domingo de 11:30 a 18:00 horas.

Historia

El Museo Universitario del Chopo, ubicado en la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México, tiene una historia rica y particular.

Orígenes europeos y primeros usos:

1902: La estructura original del museo fue diseñada en Alemania por el arquitecto Bruno Möhring para la compañía siderúrgica Gutehoffnungshütte.

Además, concebido como un pabellón para la Exposición de las Artes y la Industria Textil en Düsseldorf, y su estilo arquitectónico es el Jugendstil, la versión alemana del Art Nouveau.

1903: La Compañía Mexicana de Exposición Permanente adquirió la estructura y la desmanteló para trasladarla a México. El edificio fue transportado en barco y luego en tren hasta su ubicación actual.

Principios del siglo XX: El edificio fue utilizado para diversas exposiciones.

En 1909, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes lo arrendó para convertirlo en el primer Museo Nacional de Historia Natural del país, que abrió sus puertas en 1913.

Por un tiempo, también se le conoció como «Pabellón Japonés» debido a una exposición de arte industrial de Japón en 1910.

1929: Tras la autonomía de la Universidad Nacional, el museo pasó a formar parte del patrimonio universitario.

60s

Años 60: A pesar de haber sido un museo popular y muy visitado, la falta de recursos y mantenimiento provocó el deterioro del edificio y sus colecciones. En 1964, fue cerrado al público.

Renacimiento como Museo Universitario del Chopo:

1973: La UNAM, bajo el impulso de figuras como la escultora Helen Escobedo, promovió la restauración y rescate del edificio.

1975: El 25 de noviembre, el recinto fue reinaugurado como el Museo Universitario del Chopo, con el objetivo de difundir el arte contemporáneo y las expresiones culturales alternativas.

Remodelación reciente:

2003-2010: El museo fue cerrado para una importante remodelación a cargo de los arquitectos Enrique Norten y Felipe Leal.

Esta intervención buscó modernizar las instalaciones y adaptarlas a las necesidades del arte actual, manteniendo intacta la estructura original de hierro.