A Ximena Guzmán y José Muñoz los vigilaron durante 20 días

Fiscal Alcalde y Harfuch revelan detalles del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada. 13 detenidos. Continúan investigaciones

Regeneración, 21 de agosto de 2025. En conferencia de prensa la Fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, precisó nuevos detalles sobre el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Como se sabe, ambos militantes de la 4T y colaboradores cercanos de la Jefa de Gobierno quienes el pasado 20 de mayo, hacia las 07:00 horas, fueron ultimados a tiros en la calzada de Tlalpan.

Esto, a la altura del Metro Xola de la colonia Moderna, en la Ciudad de México.

Ximena y Muñoz

Cabe destacar que horas antes se anunció la detención de 13 presuntos implicados, al menos 6 de ellos involucrados en el crimen directamente y el resto colaboradores.

Y es que Alcalde reveló diversas acciones en el tiempo que permiten reconstruir diversas acciones anteriores y posteriores al ataque.

Así, por una parte, se detecto que en Iztacalco, de una camioneta Urban dos hombres descargaron la motocicleta que utilizarían para huir del sitio de la agresión.

Además, alrededor de las 07:00 horas, Ximena Guzmán arribó en un Audi a las inmediaciones del Metro Xola en la calzada de Tlalpan para recoger a José Muñoz.

Sin embargo, antes de abordar el automóvil, un hombre que esperaba en el sitio portando un chaleco antirreflejante interceptó a los funcionarios y les disparó en varias ocasiones.

Como se sabe, Ximena Guzmán recibió ocho impactos de bala y José Muñoz cuatro, falleciendo ambos en el sitio.

Luego el sujeto huyó con el apoyo de su cómplice, quien lo esperaba a bordo de la motocicleta metros atrás.

Escape

Posteriormente, los dos sujetos abandonaron la motocicleta en calles de la alcaldía Benito Juárez para abordar un vehículo Nissan Kicks para continuar la huida con rumbo hacia la alcaldía Iztacalco.

Al arribar a Iztacalco abandonaron el vehículo y usaron la citada camioneta Urban para dirigirse hacia el Estado de México.

Por otra parte, se pudo determinar la participación de dos vehículos más, un Renault Fluence y un Chevrolet Optra, usados para vigilar a los funcionarios antes de ser asesinados.

“Ambos automóviles fueron detectados en labores de vigilancia en los recorridos que los funcionarios hacían cotidianamente hacia su trabajo…»

«…, así como en su seguimiento hasta su lugar de trabajo en el Centro Histórico de la Ciudad de México».

«Dichos recorridos se realizaron en distintos momentos durante el mes de mayo y de manera particular la madrugada del día de los hechos”.

Seguidamente Alcalde subrayó que se trató de una agresión planeada y sostenida en el tiempo.

Cómplices

Al menos seis personas participaron como autores materiales de la agresión y en labores de seguimiento al vehículo que Ximena Guzmán manejaba.

Y los otros cómplices implicadas en la operación logística del ataque con un total de cinco automóviles y una motocicleta.

En conferencia de prensa los agresores planearon realizar el ataque el 14 de mayo, es decir, una semana antes.

Sin embargo, no lo pudieron ejecutar debido a que Ximena Guzmán no se encontró con José Muñoz en las inmediaciones del Metro Xola como lo hacían de manera habitual.

“Ese día se identificaron los cinco vehículos con recorridos similares a los del 20 de mayo».

«Asimismo, se observa un sujeto realizando vigilancias en el lugar donde se cometió el delito, quien era una persona distinta a quien disparó el 20 de mayo…»

«…, pero tenía una vestimenta de construcción y el modo de operación similar».

Lo anterior detalló Alcalde.

Detenidos

Cabe destacar que Harfuch precisó que se trata de una investigación en curso.

«Sabemos que hay varias preguntas, varios cuestionamientos, les pedimos también su comprensión para esta investigación…»

» Entendamos que sigue en curso, estas son las primeras acciones».

Por otra parte, se detalló que entre los detenidos, están Jesús N, Arlette N y Aneri N.

Además de otras tres personas de quienes ya existía una investigación abierta por el crimen: Abraham N, Jesús Francisco N y Francisco N.

Finalmente se subraya que se mantiene la búsqueda del sujeto que disparó y de los autores intelectuales del hecho.

La investigación continúa y se mantienen diversas hipótesis hasta que las investigaciones permitan establecer el móvil del asesinato.