Abuchean al vicepresidente Vance en Washigton

«Liberen DC» le gritaron manifestantes al vicepresidente Vance. Desde el 11 de agosto Trump declaró una emergencia de seguridad en Washington

Regeneración, 20 de agosto de 2025. En redes destacan el abucheo del público al vicepresidente JD Vance en el Kennedy Center, durante un concierto musical.

Y es que tanto en portales como en videos en redes se muestran acciones de protesta por la reciente militarización de la capital de Estados Unidos.

Vance

Así, agencias precisasn que manifestantes abuchearon este miércoles al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a Stephen Miller.

Como se sabe Miller es uno de los principales consejeros del presidente Donald Trump.

Además, los hechos, cuando acudieron a saludar a miembros de la Guardia Nacional desplegados en la capital.

Antes acudieron a la estación central del tren de Washington para ver cómo estaban evolucionando los supuestos trabajos de mejora que las tropas están llevando a cabo en la ciudad.

“Liberen DC”, les gritaron a su llegada.

🇺🇸 | JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, fue abucheado por una multitud tras asistir a un concierto en el Kennedy Center. La mano derecha de Trump se encontraba en un palco desde donde se burlaba de las personas que lo abuchaban.

.

.

.

.#jdvence #vicepresidente… pic.twitter.com/FhAZEIluD5 — Mundo Poder (@MundoPoder_) March 14, 2025

Sin embargo, los dirigentes caminaron impasibles ante los gritos de los que estaban en la estación.

Esto, pese a que se escucharon muy fuerte y se colaron en el directo que emitió el Pentágono sobre la visita.

De hecho, hasta se rieron de algunos de los que protestaban, indican portales.

“Este tipo piensa que la gente no merece ley y orden en su propia comunidad,” dijo Vance en tono burlesco a Hegseth mientras señalaba a manifestantes.

Como se sabe Trump declaró una “Emergencia de Seguridad Pública” y tomó el control de la Policía de Washington D.C. el lunes.

Asimismo, anunció la activación de unas 800 tropas de la Guardia Nacional de la capital, dentro de sus esfuerzos por “restablecer el orden público”, amparado en una cláusula de la Ley de Autonomía.

Todo ello, según Trump para “restablecer el orden público”, pese a que los índices de criminalidad en la capital son los menores en 30 años.

Hamburguesa

Asimismo se indica que Vance, Hegseth y Miller acudieron a un local de la cadena de hamburguesas dentro de la estación para saludar a miembros de la Guardia Nacional.

Además, acabaron comiendo con ellos.

E incluso, dentro del establecimiento alabaron la labor que están llevando a cabo en la capital estadounidense, donde llevan desplegados desde hace más de una semana.

“La delincuencia es extremadamente alta aquí en la estación central. Hay personas sin hogar y drogadictos”, respondió Vance.

Datos

“Washington tiene delincuencia, está sucio y tiene problemas, pero esto es una crisis inventada para traer aquí a la Guardia Nacional y desviar el foco”, señaló un testimonio.

Sin embargo, defendió que eso no es lo que le hace sentirse insegura.

“Ahora sí me siento insegura en D.C. por culpa del ICE”, aseguró mientras sostenía una gran lona en la que, como en su camiseta, llevaba escrito mensajes contra Trump y las tropas.

“Aquí no hay ningún delito que justifique esta respuesta militar».

«No está pasando nada. Solo hay abuelas, turistas y gente que va y viene del trabajo. No hay ningún peligro, indica otro testimonio.

Según la Administración de Trump, desde el inicio de la operación, se han realizado más de 550 arrestos por diferentes delitos.

Estas detenciones también incluyen a indocumentados y a gente sin techo.

Trump

Como se sabe Trump ordenó elk despliegue de 800 miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., argumentando la necesidad de controlar la delincuencia y el desorden.

A pesar de que las estadísticas oficiales indican una disminución en la delincuencia violenta en la ciudad.

Adicionalmente, gobernadores de varios estados con mayoría republicana han enviado a cientos de sus tropas de la Guardia Nacional a Washington para sumarse a la operación.

Su función ha sido descrita como un apoyo a las autoridades locales, incluyendo patrullajes en lugares emblemáticos como el National Mall y la Estación Union.

Así como refuerzos para el control de multitudes y asistencia a las fuerzas del orden.

Se sabe, además, que inicialmente, se informó que las tropas no portarían armas en público.

Sin embargo, un portavoz de la Guardia Nacional ha confirmado que los miembros pueden ser armados «de acuerdo con su misión y entrenamiento».

Esta posibilidad ha generado preocupación entre residentes y funcionarios locales, quienes la consideran un paso hacia una «ocupación militar».

Oposición

Sin embargo la intervención ha sido fuertemente criticada por funcionarios locales, como la alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, y por activistas y residentes, quienes la ven como un abuso de poder.

E incluso, han ocurrido protestas contra lo que consideran una «ocupación militar» de la capital.

Finalmente Trump expresó su intención de prolongar la federalización del departamento de policía de D.C. más allá del plazo inicial.

E incluso ha planteado la posibilidad de declarar una emergencia nacional para mantener el control si el Congreso no lo aprueba.