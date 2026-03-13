6 soldados de EE.UU. muertos en accidente de avión cisterna

La Resistencia Islámica de Irak se adjudicó la caída, sin embargo aún no hay reportes que señalen que no fue un accidente

Regeneración, 13 de marzo 2026– Este viernes, el ejército estadounidense anunció que los seis soldados a bordo de un avión cisterna KC-135 Stratotanker que se estrelló en el oeste de Irak han fallecido. Según el Mando Central de Estados Unidos, el avión se desplomó el jueves mientras estaba realizando operaciones en esa área.

🚨✈️ Reportan pérdida de avión de reabastecimiento El Comando Central de Estados Unidos informó la pérdida de un Boeing KC-135 Stratotanker en espacio aéreo amigo durante la Operación Furia Épica

Las labores de búsqueda y rescate continúan

📹Video del avión durante la FAMEX 2025 pic.twitter.com/HquP0Ik4Fs — LaChispaMx (@LaChispaMX) March 13, 2026

Accidente

Otro avión militar estuvo involucrado en el suceso, pero consiguió aterrizar sin problemas.

Las autoridades indicaron que, según los reportes iniciales, el accidente no fue ocasionado por ataques enemigos ni por disparos de fuerzas aliadas.

«Estamos investigando las circunstancias del incidente. Sin embargo, la pérdida del avión no fue a causa de hostilidad ni de fuego amigo,» afirmó el mando militar en un comunicado.

Un funcionario estadounidense, según reporta la agencia Reuters, mencionó que el otro avión implicado en el incidente también era un cisterna del mismo modelo.

Avión cisterna

Este avión, que fue utilizado para proveer combustible en vuelo, logró aterrizar con éxito después del accidente.

Las muertes ocurrieron en el contexto de las acciones militares que Estados Unidos está llevando a cabo contra Irán desde el 28 de febrero en diversas partes del Medio Oriente.

Con este trágico suceso, al menos 13 militares estadounidenses han perdido la vida desde el inicio de estas operaciones.

Este incidente subraya los peligros que conllevan las misiones en el aire, especialmente las de reabastecimiento en vuelo.

Estas permiten a los aviones mejorar su alcance durante las misiones militares.

🇺🇸 Le KC-135 endommagé de l’US-Airforce a pu se poser à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv



👉 Des photos montrent un KC-135 Stratotanker de l'US Air Force endommagé à l'aéroport Ben Gourion en Israël avec quelques dégâts visibles sur la queue.



Cet avion aurait été impliqué dans… pic.twitter.com/WM3Vj0mBKx — LibanVision by JMD (@DruartJeanMich1) March 13, 2026

KC-135 Stratotanker

El KC-135 Stratotanker fue fabricado por Boeing a finales de los años 50 y principios de los 60.

Y ha sido un elemento esencial en la capacidad de abastecimiento aéreo del ejército estadounidense durante décadas.

Después del accidente, la Resistencia Islámica en Irak, un grupo de milicias apoyadas por Irán, alegó que había derribado el avión.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades militares de Estados Unidos no han confirmado esa afirmación y continúan la investigación para esclarecer las razones del accidente.