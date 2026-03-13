Kast indultará a policías y militares con cargos de 2019 en Chile

El indulto no llega hasta militares por crímenes en la dictadura, sino en estallido social por cuotas de transporte público

Regeneración, 13 de marzo 2026– Un día después de tomar posesión de la presidencia de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast anunció que otorgará indultos a militares y policías que han sido sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante la represión del estallido social de 2019.

Kast

El nuevo presidente se refiere de manera despectiva a ese periodo como un “estallido delincuencial”.

En una entrevista con Chilevisión, afirmó que “en ciertos casos de esta violencia extrema, sí utilizaré la potestad de indulto para quienes defendieron la patria».

También en Canal 13, al ser preguntado sobre si dará perdones, respondió que “estamos en eso.

Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos.

Apreciación

Y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado. Y, claro, hay una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables.

La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar».

El 18 de octubre de 2019, se desató una masiva protesta en diversas ciudades de Chile, donde millones de personas se movilizaron.

Protestas

No fue convocada ni guiada por ninguna organización y estuvo centrada en las desigualdades, inequidades y abusos del régimen neoliberal que rige en Chile.

La revuelta popular duró varios meses y solo se detuvo con la cuarentena obligatoria por la pandemia de Covid-19 que comenzó en marzo de 2020.

Fue reprimida de forma implacable por el gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera, quien atribuyó la movilización a una especie de conspiración extranjera.

Durante el estallido, hubo cerca de 40 muertes, miles de heridos.

Perdigones

Cientos sufrieron lesiones oculares parciales o ceguera total por impactos de perdigones lanzados por carabineros.

Así como miles de detenidos, siendo decenas de ellos torturados en comisarías, todas estas situaciones están documentadas.

A pesar de existir más de 11 mil denuncias sobre violencia institucional, menos de 42 agentes del Estado están cumpliendo condenas.

El ministro García Ruminot también aclaró que las intenciones de Kast no se extienden a los militares condenados por crímenes durante la dictadura de Pinochet.