7 de cada 10 aprueba gestión de Sheinbaum: Mitofsky

78% opina que en lo que resta del sexenio el desempeño de Sheinbaum será mejor. Comentócratas y PRIAN en el ácido

Regeneración, 29 de agosto 2025– Siete de cada 10 personas acuerdan con la manera en que está gobernando Claudia Sheinbaum al país hasta agosto de este año y de cara a rendir su primer informe de gobierno.

Según una encuesta elaborada por Mitofsky, de 1,000 personas consultadas, 45.9% respondió que la inseguridad/delincuencia es el principal problema que urge atender en el país.

Mientras que 58.1% consideró que durante el tiempo de gobierno ha hecho más de lo que esperaba o lo que esperaba.

También, 36.1% indicó que realizó lo que esperaba (algo malo) y menos de lo que esperaba.

Según los encuestados, el mayor logro hasta el momento de la presidenta es la ayuda a la gente, con 8.9%, mientras que la principal falla es no combatir a la delincuencia.

Asimismo, de los 1,000 participantes, 65.8% contestó que actualmente México está mejor que antes de la llegada de Claudia Sheinbaum al poder.

Por otro lado, la encuesta también reveló que el nivel de aprobación de Sheinbaum se encuentra por arriba de los últimos presidentes de cara a rendir su primer informe de gobierno.

Con su antecesor, la diferencia es de nueve puntos, pues en ese momento el aval de Andrés Manuel López Obrador era de 62 por ciento.

Nota metodológica: encuesta en vivienda a 1,000 ciudadanos con residencia en México, realizada del 14 al 17 de agosto del 2025.

Retomando además la explicación de un internauta de Túnez, recordar que «Comentócrata» es un término coloquial en México (y otros países de habla hispana).

Mismo que se refiere a una persona que comenta con frecuencia cuestiones políticas y sociales, especialmente en las redes sociales o foros en línea.

Aquí las ratas de la comentocracia que venden su dignidad y se arrastran como lagartijas sarnosas para recibir su precio… https://t.co/8kB0a31lsS — Marcelovish (@Marcelovishh) August 30, 2025

El cual «actúa como si fuera un experto en la materia, aunque carezca de la cualificación o los conocimientos necesarios para respaldar sus opiniones».

El término es una combinación de las palabras españolas «comentario» y el sufijo «-crata» (que indica alguien que gobierna o tiene poder).

Esto es, que estos individuos creen que tienen autoridad o influencia a través de sus comentarios y opiniones.

Los «comentócratas» suelen asociarse con las siguientes características:

Ofrecen opiniones firmes e intransigentes sobre diversos temas, a menudo sin aportar pruebas o fuentes fiables que respalden sus afirmaciones. Tienden a ser muy activos en las plataformas de medios sociales, comentando artículos de noticias, posts y participando en debates con otros. Pueden presentarse como expertos o figuras autorizadas en los temas que tratan, aunque carezcan de la experiencia o las credenciales pertinentes.

El término suele tener una connotación negativa, lo que sugiere que estas personas están más interesadas en expresar sus opiniones y parecer bien informadas que en entablar un diálogo constructivo o considerar perspectivas alternativas.