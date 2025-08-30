Artillería aérea contra delincuencia en Tepalcatepec, Michoacán

Helicóptero artillado abre fuego contra pistoleros en Tepalcatepec, el mayor bastión criminal de Michoacán

Regeneración, 29 de agosto 2025.- Un helicóptero militar fue desplegado en un cerro del municipio de Tepalcatepec, municipio de la Tierra Caliente de Michoacán.

Allí abrió fuego contra objetivos en tierra, desconociéndose el saldo de muertos, heridos o detenidos.

La tarde del jueves se registraron los sucesos, cuando pobladores notaron un helicóptero artillado, con rumbo al cerro entre Los Horcones y La Bocanda.

Una vez allí, la aeronave hizo varias descargas contra civiles hostiles que se escondían en el cerro, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuerzas Federales enfrentaron a sicarios del #CJNG ocultos en un cerro de #Tepalcatepec, Michoacán.

El operativo ocurre tras choques con el Cártel de Tepalcatepec, liderado por “El Abuelo” Farías, a quien EE.UU. busca. #Noticias #Puebla



📹:Redes Sociales pic.twitter.com/mzrr759G3q — Janeth León M (@janethleontv) August 29, 2025

Registro

Los hechos fueron documentados por pobladores que grabaron con sus celulares el sobrevuelo del helicóptero y los disparos desde el aire.

Poco antes se reportaron enfrentamientos a tiros y explosiones entre las localidades Cholula y Los Olivos, en los límites de Michoacán con Jalisco.

Aunque estas balaceras se han vuelto frecuentes, las autoridades mantienen siempre hermetismo al respecto.

Pugna entre cárteles

El CJNG lleva varios años intentando tomar la comunidad, bastión del Cartel de Tepalcatepec que dirige Juan José Farías “El Abuelo”.

El gobierno de los Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares como recompensa por su captura.

No obstante, el Cartel Jalisco se ha encontrado con la resistencia de sicarios y policías municipales.

Asimismo se puntualiza que cientos de policías estatales y soldados del Ejército y Guardia Nacional desplegados en bases por todo el municipio.

Caminos de Michoacán

Por otra parte, en redes se destaca que la violencia en la región es por la confrontación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel local liderado por Juan José Farías, alias «El Abuelo».

Mismo que forma parte de la organización conocida como Cárteles Unidos.

Al tiempo que se precisa que la lucha por el control territorial en la región de la Tierra Caliente es el principal motor de los enfrentamientos.

Y es que Tepalcatepec es un punto estratégico debido a su ubicación.

Enfrenta

Los enfrentamientos son frecuentes y han causado desplazamientos forzados de la población, bloqueos carreteros y un ambiente de terror entre los habitantes.

Incluso, se han reportado ataques a bases policiales y viviendas, así como el uso de artefactos explosivos como las «narcominas».

La delincuencia ha resultado en un alto número de homicidios dolosos, no solo de criminales, sino también de civiles inocentes.

Se han documentado asesinatos de jornaleros y ataques directos a funcionarios públicos.

Por otra parte, se precisa que en junio de 2025, la alcaldesa de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza, fue asesinada junto a su esposo en un ataque directo.

Asimismo, se precisa que la región tiene un historial complejo con los grupos de autodefensa que surgieron para combatir a los cárteles.

Sin embargo, con el tiempo, algunos de estos grupos se han visto involucrados en actividades criminales, como es el caso de «El Abuelo».

Mismo quien pasó de ser líder de autodefensas a figura clave en la delincuencia organizada.