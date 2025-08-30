Personas con discapacidad bloquean calle en Chihuahua

Manifestantes exigen que gobernadora panista de Chihuahua cumpla promesa de apoyos estatales para personas con discapacidad, no sorteos

Regeneración, 29 de agosto 2025– Manifestantes denuncian que no es ni será la primera vez que deben salir públicamente, debido a que, según sus palabras, la dependencia de Desarrollo Humano no ha brindado los apoyos en becas y pensión universal.

Grupos vulnerables protestan

Cerca de 50 personas con discapacidad se manifestaron sobre la calle Aldama, frente a la puerta de Palacio de Gobierno.

La exigencia: ser atendidos de manera personal por el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, debido al incumplimiento de acuerdos previos.

Lo primero que demandaron fue dar seguimiento a los compromisos establecidos en la manifestación anterior, específicamente recibir becas para discapacidad.

Al no recibir respuesta de las autoridades, continuaron bloqueando la calle Aldama, obstruyendo el tráfico vial en el primer cuadro de la ciudad.

Demanda principal

Su demanda principal fue recibir las becas universales para personas con discapacidad sin que se sometiera a los beneficiarios a un sorteo.

Los manifestantes bloquearon la calle para que les atienda Rafael Loera o, en su caso, por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Posteriores manifestaciones

María Eugenia Campos @MaruCampos_G de acuerdo a @INEGI_INFORMA , llevó al Chihuahua a conseguir el vergonzoso primer lugar nacional de víctimas de corrupción, aumentó la pobreza extrema, el rezago educativo y la carencia de alimentación nutritiva, sin contar el encubrimiento a… pic.twitter.com/Bu5s2r8sCZ — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) August 29, 2025

La dependencia de Desarrollo Humano y Bien Común no ha brindado los apoyos en becas y pensión universal que les corresponden.

Por ello no será ni la primera ni la última vez que salgamos públicamente, denunciaron manifestantes.

En reuniones previas se informó que todos los trámites necesarios para acceder a la pensión universal están procesándose.

Sin embargo, hasta la fecha no han recibido una respuesta concreta.

Federal

Chihuahua, tierra que acogió a gigantes de nuestra historia como Juárez y Villa, pronto se pintará de guinda.



Aquí la gente es consciente de la oportunidad histórica que tenemos de acabar con la corrupción y el saqueo de los gobiernos del PRIAN.



En unidad, con esperanza y mucho… pic.twitter.com/BUzr5Q14PU — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 30, 2025

Desde luego se recuerda que existe la Pensión para el Bienestar impulsado por Sheinbaum y desde AMLO.

Este programa busca mejorar el ingreso monetario de las personas con discapacidad.

Sin embargo la gobernadora Campos de Chihuahua se comprometió y no cumple con apoyo económico que consiste en la entrega de un apoyo mensual a través de una tarjeta electrónica.

Mismo que ha sido descrito como un sustituto a la entrega directa de despensas. Así como otros compromisos arriba señalados.