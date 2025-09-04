91 años del Fondo de Cultura Económica, la fuerza cultural

Dice Paco Taibo II que el FCE que la misión es democratizar la cultura. 24 mil salas y clubes de cultura en todo el país y va por más

Regeneración, 3 de septiembre de 2025. El Fondo de Cultura Económica (FCE) no es solo una editorial, es una fuerza cultural que se ha propuesto un objetivo claro: llevar los libros a cada rincón de México y América Latina.

En una entrevista reciente, el director de la institución, Paco Ignacio Taibo II, habló sobre los logros y los desafíos que enfrenta la editorial en su misión de democratizar la lectura.

Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica, comenta acerca del festejo del 91 aniversario de El Fondo de Cultura Económica con su ya tradicional Venta Nocturna, 🛍️ en librerías de todo el País. 🇲🇽#FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta (@juanbaaq). pic.twitter.com/dmRXq5aJuU — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 29, 2025

“El fondo se hizo popular”, comparte Paco. “No hay lugar donde no haya un Club o Sala de lectura. Dime un lugar hoy en México donde no hay un club de lectura o una sala de lectura. Me dices uno y en los próximos meses ahí va habrá uno, declaró.

Taibo II describió los esfuerzos del FCE para modernizarse de una manera «no tradicional», enfocándose en la popularización y el acercamiento a la gente.

La editorial ha creado redes de distribución que llevan los libros a lugares de difícil acceso, además de participar en una gran cantidad de ferias del libro.

La estrategia también ha incluido la creación de 24,000 clubes de lectura y salas en todo el país, llevando la lectura a la comunidad de manera directa.

A la par, han utilizado la televisión pública para comentar y hablar de libros, ampliando su alcance a un público más grande.

Otro de los logros que Taibo II resalta es el lanzamiento de colecciones de bajo costo, como la serie «Vientos del Pueblo», cuyos libros más caros cuestan solo $20 pesos.

¡Del jueves 04 al domingo 07 de septiembre se llevará a cabo el 2° Encuentro Interestatal, Zona Sur del Programa Nacional de Salas de Lectura! Aquí toda la programación de actividades 📚 #2doEncuentroZonaSurPNSL pic.twitter.com/MB9ALReLmY — Fondo de Cultura Económica (@FCEMexico) September 3, 2025

Más allá de lo digital

Si bien Taibo II reconoce que la digitalización, el libro electrónico y el audiolibro son retos importantes, él enfatiza que «el verdadero reto es ganar la batalla de conquistar para la lectura en México y en toda América Latina» a los adolescentes.

Para enfrentar este desafío, el FCE está preparando el lanzamiento de la colección «25 para el 25», un ambicioso proyecto en el que, en colaboración con gobiernos e instituciones, se regalarán dos millones y medio de libros a jóvenes de toda América Latina.

Este proyecto, que la presidenta Sheinbaum anunció en su informe de gobierno, demuestra el compromiso de su administración con la difusión cultural.

Ciencia e historia

Además de sus esfuerzos para promover la lectura en general, el FCE ha fortalecido sus colecciones de divulgación científica e histórica.

En cuanto a la ciencia, han organizado un gran concurso para lectores adolescentes que leen y elaboran trabajos sobre textos científicos.

Desde el Fondo 317 https://t.co/ua8vpiyVyO — Fondo de Cultura Económica (@FCEMexico) September 4, 2025

Este programa ha sido tan exitoso que ha recibido «miles de trabajos» de estudiantes de educación media y media superior.

Por otro lado, el director destacó el compromiso con la historia, no solo a través de la publicación de libros sobre la historia de México y Latinoamérica, sino también mediante una serie de conferencias en escuelas y universidades de todo el país.

Según Taibo II, la historia es «más complicada pero al mismo tiempo más potente», y se han propuesto contarla de una nueva manera a través de un próximo programa de televisión, además de los ya existentes en varios medios.

Estos esfuerzos buscan llevar la lectura a nuevos públicos, incluyendo a comunidades que antes no tenían acceso a los libros.

Taibo II destaca que, incluso, han descubierto un gran interés por la lectura en instituciones como la Marina, donde los marinos de navío aprovechan las horas en alta mar para leer.

Perfiles similares se descubrieron entre los policías y bomberos.

📚✨ ¡Un libro crea puertas a otros mundos! Hoy celebramos al @FCEMexico, que desde 1934 ha sido puente de ideas, saberes y sueños. 💡



Gracias por casi 90 años de letras que nos unen.

¡Felicidades, Fondo de Cultura Económica! 🥳🎉 pic.twitter.com/nyJEiEdl6X — SEP México (@SEP_mx) September 3, 2025

Historia y soberanía

Taibo II destaca que ciertos mensajes provenientes de altos funcionarios de Estados Unidos, como las amenazas de sanciones o el trato «avergonzante» a los migrantes, son muestra de una actitud irracional.

Para el historiador, estos actos son un «efecto bumerán» que terminará afectando la propia economía estadounidense.

La migración como motor histórico

El director del FCE recuerda una lección fundamental de la historia de Estados Unidos: se construyó gracias a oleadas continuas de inmigrantes.

Taibo II subraya la ironía de que una nación fundada por migrantes ahora establezca una lógica discriminatoria y lance amenazas.

La historia, en este contexto, sirve como un espejo para ambas naciones.

Para México, es un recordatorio de la importancia de defender su soberanía.

Para Estados Unidos, es una lección sobre cómo su propia identidad fue forjada por la diversidad y la llegada de personas de todo el mundo.

El valor de la lectura y el conocimiento

“A Marco Rubio y a Trump no les recomendaría ningún libro”.

Paco Taibo II, con su característico estilo directo, critica la falta de conocimiento y empatía de ciertos políticos, a quienes califica de «analfabetas funcionales».

Él prefiere recomendar libros a las miles de personas en México que sí valoran nuestra cultura.