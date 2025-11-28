A proceso líder de CTM Quintana Roo por homicidio

Juez vinculó a proceso a José Isidro «N», líder de la CTM también acusado de trata, estuvo preso. En libertad incumplió medidas cautelares

Regeneración, 28 de noviembre de 2025. La Fiscalía de Quintana Roo informó que un juez de control dictó vinculación a proceso en contra de José Isidro “N”, líder sindical de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), por el delito de homicidio calificado.

Lo anterior en el contexto de otro juicio instaurado contra el líder sindical por trata de personas y en el cual había logrado obtener la libertad en proceso.

CTM

Y es que la Fiscalía menciona que el pasado 17 de julio de 2018, José Isidro “N”, presuntamente, asesinó a un sujeto a quien previamente inculpó del robo de varios objetos de valor.

Esto es, dijo como dinero, alhajas y relojes de alta gama, en el interior de las oficinas de la CTM.

Cabe destacar que la detención del líder sindical se realizó la semana pasada, cuando estaba por ingresar a una audiencia en la sede del Poder Judicial Federal, en Cancún.

Cabe destacar que la cita ante la justicia para la revocación de medidas cautelares por el delito de trata de personas, las cuales había incumplido.

Con anterioridad se informó el homicidio del cual se le acusa se cometió en el municipio de Benito Juárez, el pasado 17 de julio de 2018.

Y es que el caso que motivó la detención de Santamaría se remonta al 17 de julio de 2018, fecha en la que ocurrió un asalto a las oficinas de la CTM en Cancún.

Julio

La orden de aprehensión por homicidio calificado se emitió por un Juez de Control en julio del 2023.

La captura del dirigente sindical se realizó en el contexto de una audiencia judicial relacionada con otro proceso federal que enfrenta desde 2019.

Y, en el que se le acusa del delito de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena.

Por este caso, Santamaría permaneció más de tres años privado de la libertad hasta que logró la modificación de su medida cautelar, permitiéndole continuar el proceso en libertad.

Tras la reciente detención, Santamaría fue puesto a disposición del Juez de Control, quien deberá definir su situación jurídica en el plazo legal correspondiente.

Trata

Por otra parte, en los antecedentes se indica que el 1 de agosto de 2019 al líder de la CTM en Quintana Roo se le acusó de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual.

De acuerdo con la indagatoria, en marzo de 2019, una víctima extranjera de identidad reservada, denunció que vino a México porque le ofrecieron trabajar en un hotel.

Sin embargo, pero que al llegar a nuestro país tuvo que bailar desnuda y sostener relaciones sexuales con los clientes en un centro nocturno.

Además, la afectada narró que al día que llegó a México la llevaron a una casa para empezar a trabajar en breve.

Sin embargo, en razón de que no llegó su maleta, a la mañana siguiente, una empleada de limpieza la llevó al aeropuerto y después de recoger su maleta acudió al módulo del INM, donde solicitó el auxilio

Seguidamente se indica que en un bar probablemente se cometían delitos contra la salud, en su modalidad de venta de narcóticos y su cateo en marzo de 2019.

Liberadas

Derivado del cateo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad extranjera, de igual manera, se detuvo a 4 personas y se aseguraron diversos narcóticos, un arma de fuego.

Además de pasaportes de mujeres de nacionalidad extranjera, los cuales se encontraban bajo llave.

Como resultado de las investigaciones del MPF se supo que las mujeres extranjeras eran traídas a México con engaños y una vez en el país se les quitaba su pasaporte para obligarlas a prostituirse.

Tras lo anterior, el MPF solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra José Isidro Santamaría Casanova, quien fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió, quién dictó su vinculación a proceso.