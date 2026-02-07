¡A vacunarse contra el sarampión!, CDMX con 2 mil módulos

Jefa Clara anuncia campaña masiva contra el sarampión en CDMX. Vacunas en transporte público, brigadas móviles y fijas en las 16 alcaldías

Regeneración, 7 de febrero de 2026.– La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció una nueva campaña de vacunación preventiva. Esta medida busca proteger a los capitalinos contra el sarampión.

El programa iniciará formalmente el próximo domingo en toda la entidad. Actualmente los brotes en otros estados del país generan una alerta preventiva.

Bajo control

La situación sanitaria en la capital se mantiene bajo control absoluto hoy. Sin embargo, las autoridades decidieron no bajar la guardia ante posibles contagios.

La Ciudad de México recibe diariamente a miles de visitantes nacionales y extranjeros. Esta alta movilidad poblacional hace indispensable reforzar la salud pública local.

El sarampión no es una enfermedad que afecte exclusivamente a los niños. Los registros indican casos recientes en personas menores de 50 años.

Por ello, se convoca prioritariamente a la población de 49 años o menos. La vacunación es la herramienta más eficaz para frenar este virus.

¿Dónde vacunarte contra #sarampión en la #CDMX? 💉



Contemplan la instalación de 2 mil módulos distribuidos en flujos de movilidad urbana. Estas son las estaciones del Metro donde estarán disponibles:

Puntos de vacunación

La estrategia de salud contempla una cobertura territorial muy extensa y ambiciosa. Se instalarán más de 300 puntos de vacunación en centros de salud.

También habrá 64 módulos ubicados en estaciones del transporte público masivo. Otros puestos operarán en espacios estratégicos con alta afluencia de ciudadanos.

Para apoyar a los trabajadores, se habilitarán módulos con horario extendido. Al menos una sede por alcaldía atenderá hasta las 23:00 horas.

Esto garantiza que el tiempo no sea un impedimento para la prevención. Se busca facilitar el acceso a quienes laboran jornadas completas diariamente.

El gobierno realizará un barrido territorial intensivo mediante brigadas móviles especializadas. El plan inicial contempla visitar alrededor de 200 colonias cada jornada.

Con el avance de los días, la red crecerá significativamente. La meta final es alcanzar cerca de 2 mil puntos de atención.

💉Un piquetito incomoda menos que la sensación de tener sarampión.



Con acciones tan sencillas como la vacunación, es posible evitar sus complicaciones. 🏥 ¡Solicita la inmunización en tu unidad de salud! La vacuna es segura y 100% gratuita.

Contención exitosa

Durante el año 2024, la capital logró contener con éxito un brote. Los resultados actuales son positivos gracias a las estrategias de prevención oportuna.

Clara Brugada resaltó que la aplicación del biológico es totalmente segura y rápida. Es fundamental proteger la salud colectiva de todos los habitantes de la ciudad. La mandataria exhortó a la ciudadanía a acudir con total confianza.

Prevenir el sarampión es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Mantener la inmunización actualizada salvará vidas y evitará complicaciones graves.