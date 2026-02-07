Comisión Europea avanza investigación a TikTok por adictivo

TikTok no evaluó adecuadamente el desplazamiento infinito, reproducción automática, notificaciones push y recomendaciones personalizadas

Regeneración, 6 de febrero de 2025. La Comisión Europea presentó conclusiones preliminares con relación a la red social TikTok, a la que señala por adictiva.

Dichas conclusiones preliminares forman parte de una investigación abierta el 19 de febrero de 2024.

Ahora, la empresa tendrá la oportunidad de defenderse de los cargos que se le imputan.

TikTok

La Comisión Europea «ha constatado hoy de forma preliminar que TikTok incumple la Ley de Servicios Digitales por su diseño adictivo».

Esto incluye características como desplazamiento infinito, reproducción automática, notificaciones push y su sistema de recomendación altamente personalizado.

Así se lee en el portal de la Unión Europea.

📱La Comisión Europea pidió el viernes a la aplicación TikTok cambiar su interfaz "adictiva", acusada de violar la legislación europea sobre cuestiones digitales, por lo que se expone a fuertes multas. pic.twitter.com/0VZJkLbv4E — Canal 44 (@CANAL44TV) February 7, 2026

Al tiempo que se destaca que la investigación preliminar de la Comisión indica que TikTok no evaluó adecuadamente cómo estas características adictivas podrían dañar el bienestar físico y mental de sus usuarios.

E incluidos menores y adultos vulnerables, indica.

El texto recurre a ejemplificar prácticas de la plataforma en lugar de solo caracterizar los procesos.

«Por ejemplo, al «recompensar» constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose…

«… y cambiar el cerebro de los usuarios al «modo piloto automático».

E incluso advierte que «la investigación científica muestra que esto puede conducir a un comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios».

Europea Unión

Además, en su evaluación, TikTok ignoró indicadores importantes del uso compulsivo de la aplicación, como el tiempo que los menores pasan en TikTok por la noche.

Junto con ello, la frecuencia con la que los usuarios abren la aplicación y otros indicadores potenciales.

«TikTok parece no aplicar medidas razonables, proporcionadas y eficaces para mitigar los riesgos derivados de su diseño adictivo».

Tras lo anterior, pone otro ejemplo:

«…, las medidas actuales sobre TikTok, en particular las herramientas de gestión del tiempo de pantalla y las herramientas de control parental…

«…, no parecen reducir eficazmente los riesgos derivados del diseño adictivo de TikTok».

Acusa, además que las herramientas de gestión del tiempo no parecen ser efectivas para permitir a los usuarios reducir y controlar su uso de TikTok porque son fáciles de descartar e introducir fricción limitada.

«Del mismo modo, los controles parentales pueden no ser efectivos porque requieren tiempo y habilidades adicionales de los padres para introducir los controles».

Cambios

En esta fase, la Comisión considera que TikTok necesita cambiar el diseño básico de su servicio.

«Por ejemplo, desactivando características adictivas clave como el «desplazamiento infinito» a lo largo del tiempo…

«…, implementando «interrupciones de tiempo de pantalla» efectivas, incluso durante la noche, y adaptando su sistema de recomendación».

Sin embargo, estas conclusiones preliminares no prejuzgan el resultado de la investigación.

Y es que las opiniones preliminares de la Comisión se basan en una investigación en profundidad que incluyó un análisis de los informes de evaluación de riesgos de TikTok, datos y documentos internos.

Junto con ello, respuestas de TikTok a múltiples solicitudes de información, una revisión de la extensa investigación científica sobre este tema.

Así como «entrevistas con expertos en múltiples campos, incluida la adicción al comportamiento».

Defensa

TikTok tiene ahora la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa.

Podrá examinar los documentos de los expedientes de investigación de la Comisión y responder por escrito a las conclusiones preliminares de la Comisión.

«Paralelamente, se consultará al Comité Europeo de Servicios Digitales», indica el portal de la Unión Europea.

Si finalmente se confirman las opiniones de la Comisión, esta puede emitir una decisión de incumplimiento.

La cual puede dar lugar a una multa proporcional a la naturaleza, gravedad, recurrencia y duración de la infracción.

Se abunda que dicha infracción puede alcanzar hasta un máximo del 6 % del volumen de negocios anual mundial total del proveedor.

Antecedentes

Las conclusiones preliminares de la Comisión forman parte de sus procedimientos formales para investigar el cumplimiento por parte de TikTok de la Ley de Servicios Digitales, iniciados el 19 de febrero de 2024.

Esta investigación abarca igualmente el «efecto de agujero de conejo» de los sistemas de recomendación de TikTok.

Además, el riesgo de que los menores tengan una experiencia inadecuada para su edad debido a una tergiversación de su edad.

Así como las obligaciones de las plataformas de garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección para los menores.