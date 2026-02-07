Arrancan festividades por Año Nuevo Chino Caballo de Fuego

CDMX: Año 4724 chino. Desfile en Centro Histórico y eventos hacia noche vieja, 16 de febrero y año nuevo el 17, ya luego 15 días de festejos

Regeneración, 7 de febrero de 2026.– La Ciudad de México se prepara para recibir una de sus festividades culturales más vibrantes. El Año Nuevo Chino 2026 llegará pronto al Centro Histórico con eventos gratuitos. Esta celebración marca el inicio del ciclo regido por el Caballo de Fuego.

El Año Nuevo Chino o Festival de la Primavera se festeja durante 15 días después del inicio oficial del año lunar, comenzando con la luna nueva.

En 2026, el Año Nuevo Chino comienza el 17 de febrero y la celebración se extiende hasta el 3 de marzo con el Festival de los Faroles.

Sin embargo, en México las actividades comienzan temprano, desde el 7 de febrero con desfile de dragones.

Fuego

Caballo de Fuego, simboliza la pasión, el movimiento constante y la transformación profunda.

Según la tradición oriental, será un periodo ideal para impulsar nuevos proyectos. Las festividades se basan estrictamente en los ciclos lunares y duran quince días.

Los principales festejos serán la noche vieja, el 16 de febrero, y luego el 17 de febrero, fecha en que inicia el año chino con bailes de dragones, concursos y más.

Esto, especialmente en el Barrio Chino de la CDMX y en otras partes del país, seguido de actividades diversas dos semanas algunas en conjunto con la embajada.

CDMX

El evento para iniciar en la capital será un gran desfile lleno de color, el sábado 7 de febrero de 2026.

La producción contará con la coordinación de la Embajada de China en México. Se espera la participación de 30 dragones monumentales en movimiento.

Leones chinos

También desfilarán seis leones chinos tradicionales acompañados de música folclórica. Los recorridos llenarán de vida las calles aledañas a la Plaza de la Constitución.

Además del desfile, el museo ofrecerá una amplia agenda de talleres culturales. Los asistentes podrán aprender sobre caligrafía china y el Festival de los Faroles.

También habrá conferencias sobre la cosmovisión oriental en la Sala Eusebio Dávalos. Las exhibiciones de artes marciales y danzas tradicionales complementarán la experiencia.

Este festejo fortalece los lazos culturales entre ambas naciones milenarias. La Ciudad de México reafirma así su carácter como espacio de encuentro multicultural.

¡Aquí tiene la Programación Feliz Año Nuevo Chino en México 2026! Esperamos que le sea útil, y por favor páselo a todos sus amigos que estén interesados en la cultura china. pic.twitter.com/sGKv2xF4Mt — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) February 3, 2026

Festival

Por su parte, el Centro Nacional de las Artes (CENART), ubicado en Calzada de Tlalpan, alojará de nueva cuenta el Festival Cultural Año Nuevo Chino.

Con la participación de la Embajada de China en México, con danzas, artes marciales, talleres, exposiciones, artes plásticas, cine, conferencias, funciones de teatro y gastronomía.

También habrá espectáculos de danza, música, cosplay, teatro de sombras y wushu-kungfú, así como una pasarela de hanfu y una exposición fotográfica.

La cita es el sábado 14 y domingo 15 de febrero, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Para llegar, te recomendamos bajarte en la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro. El acceso es gratuito.

El Año Nuevo Chino 2026, correspondiente al Año del Caballo, se celebrará oficialmente el 17 de febrero de 2026.

Las festividades duran 15 días, desde la luna nueva hasta el Festival de los Faroles (luna llena), con eventos culturales y desfiles que inician desde principios de febrero.