Tribunal Electoral valida resultados de elección de Suprema Corte

Impugnaciones meramente indiciarias. No se puede anular elecciones por simples sospechas: Tribunal Electoral. La derecha estalla

Regeneración, 21 de agosto de 2025. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la primera elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así el Tribunal rechazó de plano las supuestas pruebas presentadas por los magistrados conservadores Reyes Mondragón y Janine Otalora.

“No se puede anular una elección con sospechas”, advirtió Fuentes Barrera, quien dijo que la democracia debe sostenerse con certeza y que “respetar la voluntad ciudadana es fortalecer a la Suprema Corte”.

Tribunal

Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tumba todos los argumentos de @ReyesRdzM



Eran argumentos absurdos, ilógicos, sin sentido. pic.twitter.com/kDJzzVgbjX — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) August 21, 2025

Desde luego en torno a las sesiones del Tribunal electoral tanto los sectores de la comentocracia como del PRIAN clamaron por la nulidad de la elección.

Sin embargo no pudieron demostrar su dicho.

Y es que se trata del rechazo a que supuesta distribución masiva de “acordeones” o guías de votación que habrían vulnerado la equidad de la contienda.

Durante la sesión pública, los magistrados listaron para el debate más de 160 medios de impugnación acumulados.

Incluidos más de 3 mil ejemplares físicos de acordeones y decenas de notas periodísticas.

“Se prueba la existencia de propaganda ilícita financiada por terceros ajenos a la elección”, sostuvo Rodríguez Mondragón.

Sin embargo, la mayoría de magistrados —Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes— rechazaron los proyectos al considerar que las pruebas eran “insuficientes y meramente indiciarias”.

Señalaron que el uso de estadísticas o correlaciones no sustituye la exigencia constitucional de pruebas plenas.

La Presidenta del Tribunal Electoral Federal, Mónica Soto, reflexionó sobre la pretensión de algunos por anular la elección del Poder Judicial. pic.twitter.com/E0HHmOkMKt — Amir Ibrahim 🇲🇽 (@AmirIbrahimQRoo) August 21, 2025

Democracia

Así, se mantiene la elección de los nueve ministros de la Suprema Corte electos por voto popular, entre ellos cinco mujeres, con lo que la Corte tendrá mayoría femenina por primera vez.

Además, uno de los nuevos ministros será el primer integrante de origen indígena en la historia del máximo tribunal y su presidente.

Cabe señalar que en redes se destaca que los magistrados que ratificaron la elección afirmaron que no se puede llegar a ese extremo a partir de “suposiciones “ o tramas “paranoicas”.

E incluso advirtieron que anular la elección de los integrantes de la Corte sería un golpe institucional para la democracia mexicana.

Al tiempo que se subraya que incluso la presidenta del Tribunal electoral, Mónica Soto Fregoso, expuso que “no se trabaja de a ver cómo tiramos el proceso electoral”.

Y es que los magistrados del PRIAN presentaron 3 mil 182 acordeones impresos que fueron parte de los expedientes.

Así como un apartado de mediciones estadísticas y de probabilística con los que aseveró que 70 % de las guías contenían los nueve nombres de quienes ganaron su cargo como ministro de la Corte.

#ULTIMAHORA



⚖️ Tribunal Electoral valida elección de ministros de la SCJN



El Tribunal Electoral resolvió que nada acredita que los acordeones influyeran en la elección.



Aunque le busquen se consideró débiles las más de 3 mil pruebas piteras presentadas para anularla.



Termina… pic.twitter.com/yhlKk6yDfr — Héctor Zariñana📱 (@Hector_Zarinana) August 21, 2025

Planchados

Sin embargo, la mayoría de magistrados señalaron que no se presentó una sola prueba que acredite una acción coordinada e ilegal.

Soto Fregoso fue más allá y tras señalar que fue “crónica de un proyecto anunciado, o dos en este caso”.

Asimismo, cuestionó: ¿De verdad se quiere anular una elección nacional con una gráfica que no sé si es de todos entendido?»

«¿Porque es atípico el resultado?”.

“Es querer anular una elección con estadísticas complejas?, porque no se puede probar de otra manera».

«De verdad se quiere anular una elección porque se concentraron los votos en las personas ganadoras?, pues no veo como se pueda ganar una elección si no se concentran los votos en las personas ganadoras”.

Y al exponer que la reforma judicial derivó de un proceso democrático, además de ser parte de una reforma constitucional.

Mismo que “durante este tiempo hubo, válidamente hay que decirlo, una visión o una estrategia para echarla abajo”.

La gente se dedicó a votar por los que ganaron. Ese fue el argumento del magistrado de Calderón en el Tribunal Electoral. — fabriziomejía (@fabriziomejia) August 21, 2025

Relato

Relató que hubo dos momentos en que el proceso puedo no haber sido.

Uno, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) definiera que no era posible hacer una elección en estas condiciones.

El otro, cuando se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.

Sin embargo “la Corte dejó válida la reforma electoral. De ahí para acá, no quedaba opción más que cumplir con la Constitución, y este Tribunal Electoral, hasta este día, eso ha hecho».

«En el camino ha habido muchos obstáculos, criterios que hemos tenido que asumir porque no hay precedentes, porque hay lagunas en la reforma…»

«…, porque hay muchas áreas de oportunidad, que tampoco nos corresponde dar ideas; nosotros emitimos sentencias”.

“Si no hemos entendido qué cambió la manera de integrar el Poder Judicial en México, estemos o no acuerdo, hay un mandato, hay un diseño constitucional que había que respetar, aplicar y hacer válido».

Y sentenció:

«Aquí no se trabaja de a ver cómo tiramos el proceso electoral, aquí lo que se trababa era de analizar y resolver los conflictos que se presentaran el desarrollo”, subrayó.

🚨 "Sí existen los acordeones, pero no bastan para anular el voto de 13 millones de personas", admite la presidenta del Tribunal Electoral sobre la #ElecciónJudicial.



Mónica Soto cuestionó la solidez de las pruebas utilizadas para proponer la nulidad de la elección de ministros… pic.twitter.com/DADaPmtMhF — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 21, 2025

Tundidos

Seguidamente, se cita a Felipe Fuentes Barrera:

“Para ilustrar lo falaz del planteamiento” de los más de 3 mil acordeones que se presentaron como pruebas, no se acredita quién, dónde o cómo se distribuyeron.

“El proyecto que se presenta habla de un amplio volumen de pruebas, y con ello pretende aparentar solidez».

Sin embargo, dijo «lo cierto es que, un análisis detallado demuestra que esas pruebas son pocas y débiles, sobre todo, frente a la grave consecuencia que se pretende: la nulidad de una elección nacional”.

Felipe de la Mata Pizaña hizo cien cuestionamientos a los proyectos, al tiempo que recordó que sólo en 73 casos se ha declarado la nulidad en casi 30 años de existencia del Tribunal Electoral.

“¿Pierde la ciudadanía su capacidad de decidir libremente el sentido de su voto por haber recibido un acordeón en la mano? ¿Incluso, si no lo comparte?».

«¿Es realmente posible, como sugiere el proyecto, que 13 millones votaran por un acordeón y nadie votara considerando la trayectoria, afinidad ideológica o conocimiento de una candidatura?»

«El proyecto subestima la inteligencia ciudadana. ¿O acaso las 13 millones de personas que votaron son ovejas, ciegas, sordas y acríticas?”, dijo De la Mata.

Incontenibles

El citado ministro incluso explicitó que no hay una sola prueba de un solo ciudadano identificable que haya sido presionado o inducido al voto por un acordeón.

Además, tampoco se acredita quienes fueron los responsables, cosa básica en cualquier juicio, como se sabe.

🗳️📌 “¿DE VERDAD SE QUIERE ANULAR UNA ELECCIÓN NACIONAL CON ESTADÍSTICAS COMPLEJAS?”: MÓNICA SOTO



La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, cuestionó severamente el proyecto que busca anular la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte.



“¿De verdad se quiere anular una… pic.twitter.com/GyrmIZ4eT3 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) August 21, 2025

“¿A quién se los atribuimos? ¿Fueron los gobiernos? ¿…partidos políticos en su caso de oposición? ¿Fueron oficialistas? ¿…candidatos? ¿...sindicatos?»

» ¿Fueron empresarios? ¿Fue el crimen organizado? ¿Fueron las iglesias? ¿Fueron los Poderes Federales y Estatales o Municipales? ¿Quién hizo estos acordeones? Nada dice el proyecto”.

Finalmente, dijo que que no se comprueba que los acordeones físicos que se presentaron en el expediente hayan sido usados en la jornada electoral.

Esto, ya que pudieron haberse elaborado después de las elecciones.

E incluso, la presidenta del Tribunal Electoral refirió que los acordeones parecen nuevos, “recién desempacaditos o recién impresos”.

Y así tenemos una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, por encima de los inútiles esfuerzos de corruptos conservadores.