Abordaje y decomiso de EE.UU a buque tanque Olinia en El Caribe

«Esto es dominar el mar»: Kristi Noem: «Los criminales del mundo están sobre aviso». EE.UU persigue buques de «flotilla en la sombra»

Regeneración 9, de enero de 2025. El Buque tanque Olinia ha sido abordado en aguas de el Caribe informó la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

«The world’s criminals are on notice»: Los criminales están sobre aviso, publicó Kristi Noem en redes sociales.

Continúa persecución de buques de la flotilla en la sombra, por transporte de petróleo embargado.

Buque

Seguidamente informó que «Temprano esta mañana, el @USCG realizó un abordaje y decomiso del buque tanque Olina en aguas internacionales al este del Mar Caribe».

Como otro «buque tanque de la «flota fantasma», sospechoso de transportar petróleo embargado, este buque había zarpado de Venezuela intentando evadir a las fuerzas estadounidenses».

Una estrecha coordinación «con los @DeptofWar, @StateDept y @TheJusticeDept garantizó un abordaje seguro y eficaz conforme a la ley».

Las flotas fantasma no eludirán la justicia, dijo y asentó: «No se ocultarán bajo falsas reivindicaciones de nacionalidad».

«La Guardia Costera confiscará los petroleros sancionados, hará cumplir las leyes estadounidenses e internacionales».

Además, eliminará estas fuentes de financiación «para actividades ilícitas, incluido el narcoterrorismo».

«Nos sentimos profundamente orgullosos de la fuerza de combate marítimo de la Guardia Costera por su incansable ejecución de esta misión».

Y proclamó: «Esto es dominar el mar».

The world’s criminals are on notice.



Early this morning, the @USCG executed a boarding and seizure of the Motor Tanker Olina in international waters east of the Caribbean Sea. As another "ghost fleet" tanker ship suspected of carrying embargoed oil, this vessel had departed… pic.twitter.com/vvS3u3nrvl — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 9, 2026

Comando

«En una acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional…

«…, se lanzaron desde el USS Gerald R. Ford y detuvieron al buque cisterna Olina en el Mar Caribe sin incidentes».

Se indica el apoyo de «todo el poder del Grupo Anfibio Listo de la Armada de Estados Unidos, incluidas las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale«.

Según imágenes satelitales y lo dicho por un oficial militar estadounidense a The New York Times, se avistaron cuatro buques rumbo al este en el océano Atlántico.

Mismos, a menos a 640 kilómetros de la costa sudamericana.

Por otra parte, un segundo grupo de cinco buques detectado navega hacia el noreste a través del Caribe.

«Un destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke de la Armada de EEUU está navegando hacia esos mismo petroleros».

Nombres

En ese grupo viajan también el Veronica (rebautizado ahora como Galileo), el Malak (ahora Sintez), el Diane hi (ahora Expander) y otro petrolero que no ha sido identificado.

Además, se precisa que llevaban banderas de diversos países y todos ellos la han cambiado a la bandera rusa en los últimos días y en alta mar.

Estos barcos han cambiado además su registro a ciudades y puertos rusos.

Desde el punto de vista legal, los petroleros que EEUU está incautando están en malas condiciones para entrar en puertos o cargar crudo.

Antes

Se apunta las capturas de cuatro embarcaciones similares desde hace un mes, por parte de EE.UU, esto es Skipper (10 de diciembre), Centuries (20 de diciembre), Bella1 y M Sophia (7 de enero).

Al tiempo que se destaca su presunto vinculo a la flota en la sombra.

En tanto que se aclara que por flota en la sombra (shadow fleet o dark fleet) se entiende a un conjunto de petroleros y buques mercantes que operan al margen de los controles internacionales.

Lo anterior, para transportar petróleo de países sometidos a sanciones, como Rusia, Irán o Venezuela.

Estos barcos cambian con frecuencia de nombre y bandera, usan empresas pantalla, apagan o manipulan el transpondedor.

SOUTHCOM has released footage showing U.S. forces seizing Russian shadow tanker Olina. pic.twitter.com/OP6CGQ8IhP — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) January 9, 2026

Además, se les señala por realizan trasvases de carga en alta mar y evitan puertos y aseguradoras occidentales para ocultar el origen del crudo y esquivar sanciones.

No es una flota con capitán, sino una red opaca y flexible.