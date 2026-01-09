Inicia registro de líneas celulares en el Padrón de Telefonía Móvil

A partir del 9 de enero todas las líneas de telefonía celular deberán vincularse a una CURP e INE. El plazo termina el 30 de junio

Regeneración, 9 de enero 2026– Desde este día, los usuarios de teléfonos celulares deberán relacionar sus líneas con su INE y CURP, como parte de una nueva normativa federal que busca prevenir el uso de estos equipos en actividades delictivas.

📲 A partir de hoy deberás hoy vincular tu número celular a una persona física o moral



❌ NO es obligatorio vincularlo a la CURP biométrica



¿Cómo hacer el trámite? 📋



De no cumplirlo en la fecha límite el número será bloqueado



Regulación

Las líneas que no sean registradas serán bloqueadas por las compañías de telefonía conforme a esta nueva regulación.

Para evitar esto, considera las siguientes fechas clave según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

En 2025, se implementaron varios cambios normativos en el área de telecomunicaciones y radiodifusión.

Entre estos cambios se incluyó la identificación de las líneas de telefonía móvil junto con la CRT.

Registro

Con un registro, se hace más difícil que el anonimato se utilice para actividades delictivas.

El 9 de diciembre de 2025 se oficializó en el Diario Oficial de la Federación los “Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles”.

Este documento establece la necesidad de vincular las líneas con información personal como la CURP y el INE.

También indica las fechas y plazos para llevar a cabo este proceso.

Fechas

Es vital revisar algunas fechas cruciales del desarrollo del proceso, y para lo que viene en los próximos meses:

1 de septiembre de 2025

Se inició una prueba piloto para registrar a los usuarios, promovida por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El propósito de esta prueba es acelerar la implementación final.

Del 30 de octubre al 27 de noviembre de 2025

Se llevó a cabo una consulta pública sobre la propuesta regulatoria de los lineamientos.

9 de diciembre de 2025

Se publicaron los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles en el Diario Oficial de la Federación, teniendo efecto ese mismo día.

10 de diciembre de 2025

Los proveedores deben empezar a informar sobre los requisitos y formas para el enlace, desvinculación y consulta de líneas.

Así como los plazos para que los titulares realicen el registro.

Plazos

Una vez que estos lineamientos sean efectivos, los siguientes plazos y fechas son los que están en vigencia:

8 de enero de 2026 (30 días naturales)

Es la fecha límite para que los proveedores activen la Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles, que se necesita para el proceso de enlace y desvinculación.

Después de que culmine este plazo, los proveedores solo podrán vender tarjetas SIM desactivadas (excepto aquellas sin capacidad de voz, SMS o datos).

9 de enero de 2026

Comienza el registro para todos los usuarios de las compañías de telefonía.

7 de febrero de 2026 (60 días naturales)

Fecha límite para que los proveedores activen la Plataforma de Consulta, que permitirá a los usuarios ver qué números están asociados a su CURP o RFC.

En esta misma fecha, los usuarios podrán desvincular números que no reconocen.

30 de junio de 2026

Último día para que los usuarios registren sus números a su nombre.

1 de julio de 2026

Los proveedores de telefonía como Telcel, ATT y Movistar tendrán que desactivar el servicio de cualquier línea que no esté asociada a un titular reconocido.

Líneas no identificadas

Esto significa que las líneas no identificadas solo podrán recibir alertas y hacer llamadas a números de emergencia (como el 911) y centros de atención al ciudadano.

Los titulares podrán asociar estos números nuevamente durante el tiempo que estén en uso.

Consulta los anuncios de tus proveedores para no quedarte sin comunicación.