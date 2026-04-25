Aborto legal en CDMX: 19 Años de Éxito y Cero Muertes Maternas

La Ciudad de México conmemora 19 años de la Interrupción Legal del Embarazo con saldo blanco en fallecimientos

Regeneración, 24 de abril de 2026.– La Ciudad de México celebra diecinueve años de la Interrupción Legal del Embarazo.

Durante este largo periodo se han realizado más de trescientas mil atenciones seguras.

El dato más relevante es el registro de cero muertes maternas por este servicio médico.

La Secretaría de Salud Pública refrenda su compromiso con la autonomía de todas las personas gestantes.

Este programa se fundamenta estrictamente en la perspectiva de género y los derechos humanos.

El gobierno capitalino asegura el ejercicio pleno de este derecho fundamental para la población.

Las cifras actuales demuestran la efectividad de una política centrada en el bienestar social.

La capital se mantiene como un referente en libertad y seguridad reproductiva.

Modelo de atención integral y humano

El servicio ofrecido no se limita únicamente a realizar el procedimiento clínico requerido.

Se brinda consejería especializada y una valoración médica exhaustiva a cada paciente ingresado.

El sistema incluye el acceso a métodos seguros recomendados a nivel internacional.

El seguimiento posterior garantiza que la salud de las personas se mantenga en óptimas condiciones.

La capacitación constante del personal médico permite actualizar los lineamientos clínicos vigentes.

Las autoridades consideran que el verdadero peligro radica en las prácticas de aborto clandestino.

La doctora Nadine Gasman Zylbermann afirmó que «ampliar derechos no debilita a las instituciones, las fortalece».

El enfoque preventivo busca eliminar cualquier barrera de acceso en los servicios públicos.

Compromiso con la autonomía y el cuidado

La administración actual trabaja bajo la visión de construir una «Ciudad que Produce Salud» diariamente.

Por orden de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se eliminan las brechas de desigualdad.

Se busca que ninguna decisión personal esté condicionada por el miedo o la falta de recursos.

Las instituciones están diseñadas para cuidar a la ciudadanía en lugar de castigarla.

El fortalecimiento de la autonomía reproductiva permite prevenir complicaciones médicas de manera eficiente.

Gasman destacó que cuando se protege a la población, se disminuyen drásticamente los riesgos sanitarios.

El modelo capitalino confirma que las políticas de igualdad logran salvar vidas de manera constante.

La salud pública en la capital prioriza la libertad sobre cualquier prejuicio social.