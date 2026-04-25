Acuerdo Colombia-Venezuela: Exportación de gas

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez firman acuerdos estratégicos sobre energía y comercio. Impulsan la exportación conjunta de gas y seguridad

Regeneración, 24 de abril de 2026.– Venezuela y Colombia pactaron sustituir importaciones de productos extranjeros por bienes producidos en sus propios territorios nacionales.

Los mandatarios acordaron una interconexión eléctrica para fortalecer el suministro en el occidente del país venezolano actualmente afectado.

Ambos países planean una conexión gasífera para vender gas a Colombia y realizar exportaciones conjuntas hacia otros mercados internacionales.

Este plan busca potenciar el desarrollo comercial basado en las capacidades productivas compartidas por las dos naciones hermanas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió al presidente Gustavo Petro en el emblemático Palacio de Miraflores en la ciudad de Caracas.

Rodríguez destacó que se busca reemplazar productos que pueden conseguirse en nuestros territorios sin mirar hacia otras latitudes lejanas.

La mandataria afirmó que es necesario «pensar como si somos un solo pueblo que se reconecta y se reencuentra» permanentemente.

Los acuerdos son el resultado de once mesas de trabajo enfocadas en industria, turismo, energía, cultura y salud binacional.

Seguridad y liberación de los pueblos fronterizos

El presidente Gustavo Petro centró su intervención en la urgente necesidad de combatir a las mafias en la frontera.

Propuso un esfuerzo coordinado para liberar a las comunidades de economías ilegales como la cocaína y el oro ilícito.

El mandatario colombiano subrayó que la liberación de los pueblos es una condición necesaria para lograr una verdadera integración.

Petro aseguró que «la frontera no puede ser de nadie más que de los pueblos» que habitan esas zonas compartidas.

Este proceso de pacificación implica una combinación de acción militar, policial y un fuerte componente de inversión en acción social.

Según el mandatario, la seguridad fronteriza es la base fundamental para el intercambio comercial y el libre tránsito seguro.

Los gobernantes buscan erradicar delitos graves como la trata de personas que afectan la dignidad de los ciudadanos fronterizos.

El objetivo es liberar a los pueblos a fondo para permitir un desarrollo económico estable y con justicia social.

Diplomacia y relaciones con Estados Unidos

En el ámbito diplomático, John Barrett llegó recientemente a Venezuela como el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos.

Barrett sustituye a Laura Dogu tras los incidentes ocurridos luego del secuestro del expresidente Nicolás Maduro en enero pasado.

El representante estadounidense afirmó que «la relación entre los Estados Unidos y Venezuela va a definir el futuro» continental.

Este cambio en la delegación diplomática marca una nueva etapa en los contactos entre Washington y el gobierno venezolano.

Delcy Rodríguez dio la bienvenida al funcionario estadounidense y reiteró que el diálogo debe mantenerse bajo un marco institucional.

La presidenta enfatizó que «la relación entre ambos países debe basarse en el respeto» mutuo y la soberanía nacional.

El gobierno venezolano mantiene su exigencia del levantamiento total de las sanciones económicas que pesan sobre la economía del país.

Caracas espera continuar con una agenda de trabajo basada en el respeto para normalizar plenamente las relaciones hemisféricas actuales.