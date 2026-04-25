Zocalito en la Ciudad Celebra a las Infancias

Clara Brugada, inaugura el «Zocalito de las Infancias» en el Zócalo capitalino. Conozca las 100 actividades gratuitas disponibles

Regeneración, 24 de abril de 2026.– La Plaza de la Constitución se transformó en un gigante centro de convivencia infantil.

Este espacio ofrece aprendizaje y juego mediante cien actividades recreativas y educativas.

La Jefa de Gobierno inauguró esta segunda edición del evento con gran entusiasmo.

Familias completas disfrutan de un ambiente diseñado para el bienestar de los menores.

Clara Brugada Molina afirmó que trabajan «para que esta ciudad logre que las infancias vivan lo mejor posible».

El Zócalo se convierte en el epicentro cultural, deportivo y económico para los niños.

Personal identificado acompaña a los asistentes para garantizar una estancia segura y accesible.

Este proyecto busca convertir el espacio público más emblemático en un hogar para la niñez.

Impulso a la Economía y Educación

El encuentro promueve la industria nacional mediante la entrega de juguetes hechos en México.

La producción de estos artículos destaca por la alta participación de mujeres trabajadoras.

Brugada subrayó que su administración invierte cinco mil millones de pesos en educación.

También se renovarán quinientas escuelas públicas para fortalecer el desarrollo de los estudiantes.

La mandataria señaló que la estrategia se basa en la visión de la economía de la felicidad.

El programa Parques Alegría complementa estas acciones rescatando espacios públicos en toda la ciudad.

Los programas sociales vigentes buscan garantizar todos los derechos fundamentales de las infancias.

Se busca un desarrollo integral basado en el bienestar de cada familia capitalina.

Innovación y Espacios de Aprendizaje

El evento cuenta con un pabellón de robótica y un área de profesiones futuras.

Los niños pueden experimentar con tecnología avanzada en pistas de diseño interactivo.

Existe un mercadito lúdico donde aprenden sobre comercio, ventas y emprendimiento básico.

Incluso la primera infancia tiene zonas dedicadas a la estimulación temprana y desarrollo motriz.

El Museo de Historia Natural instaló cúpulas para enseñar sobre la biodiversidad del planeta.

Hay réplicas de dinosaurios y tigres dientes de sable para asombrar a los pequeños. Se ofrecen talleres de primeros auxilios y formación en cultura de la movilidad vial.

Estas experiencias inmersivas permiten explorar ecosistemas desde el océano hasta los cielos.

Cultura, Deportes y Próximos Estrenos

La oferta deportiva incluye fútbol, básquetbol y una emocionante pista de hielo sustentable.

Habrá exhibiciones de pelota purépecha y torneos de fútbol para personas con discapacidad. Brugada invitó al concierto de 31 Minutos el próximo Día de las Niñas y los Niños.

“Esperamos llenar el Zócalo nuevamente con esta gran presentación”, expresó la mandataria local.

Además, anunció que el 30 de abril abrirá la Utopía de las Infancias en Azcapotzalco.

Este nuevo espacio será parte del proyecto innovador para garantizar derechos en la ciudad.

El Zocalito incluirá también una carpa de circo y globos monumentales con formas típicas.

La Ciudad de México reafirma su alianza con la UNICEF en favor de la niñez.