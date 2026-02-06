Abrir solo un paso fronterizo no resuelve crisis en Palestina

Suministros destinados a Palestina continúan retenidos en Egipto y Jordania. Israel impide acceso desde marzo de 2025

Regeneración, 6 de febrero 2026 (Redaccción)– Las Naciones Unidas afirmaron que para detener la creciente crisis humanitaria en la Franja de Gaza es imprescindible habilitar todos los pasos fronterizos para facilitar la entrega de ayuda.

Además, señalando que permitir el paso de personas en Rafah sin asistencia humanitaria no mejora la situación en la región.

Suministros

Jonathan Fowler, portavoz de UNRWA, comunicó que los suministros destinados a Gaza continúan retenidos en Egipto y Jordania.

Además, indicó que Israel ha estado impidiendo su acceso al territorio desde marzo de 2025.

Fowler enfatizó que permitir solo el paso de personas, mientras se bloquea la entrega de ayuda, no contribuye a mejorar las críticas condiciones humanitarias.

Añadió que la continua obstrucción de la asistencia humanitaria es una de las principales causas del persistente sufrimiento en Gaza.

🔴⚡️ ÚLTIMA HORA



Ejército israelí bombardea directamente a desplazados en Gaza



El régimen de ultraderecha de Netanyahu comete masacres de forma diaria ante el silencio total de la comunidad internacional.



Desde la firma del acuerdo de paz con los palestinos bajo los… pic.twitter.com/WdYHgpFZ2N — ECSaharaui (@ECSaharaui__) February 6, 2026

Situación

Explicó que la situación humanitaria tuvo una leve y escasa mejora durante el verano de 2025 en comparación con el punto más crítico de la crisis.

Sin embargo, señaló que el pequeño incremento en la ayuda y en los bienes comerciales está muy lejos de compensar la vasta destrucción ocasionada.

Fowler mencionó que los niños continúan padeciendo hambre y que los suministros médicos son insuficientes para atender las abrumadoras necesidades existentes.

Además, los brotes de enfermedades persisten en medio de la ruina de los sistemas de agua y alcantarillado y la grave falta de materiales para refugio.

Vean la paliza que los soldados sionistas metieron hoy a un adolescente palestino en la aldea de Nabi Saleh, al noroeste de Ramallah, en Cisjordania.



Así la brutalidad diaria que sufren los palestinos bajo la ocupación sionista… pero si se defienden, los llaman terroristas. pic.twitter.com/dBvMhv0z0L — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) February 6, 2026

Ayuda

Destacó que se necesitan al menos 600 camiones de ayuda diarios para mantener a la población.

Advirtió que cualquier número por debajo de esa cantidad significa que la crisis seguirá.

Particularmente en vista de las limitaciones sobre el tipo de ayuda permitida y los horarios restringidos en los cruces.

Fowler también mencionó que la continua prohibición de las actividades de UNRWA tras el alto el fuego refleja una decisión de carácter político.

Dicha decisión va en contra de la mayor organización humanitaria activa en Gaza, a pesar de la preparación de la agencia, su vasta experiencia y su amplia capacidad operativa.

Restricciones

Alertó que las restricciones impuestas a las organizaciones civiles buscan limitar el trabajo humanitario a aquellos dispuestos a ignorar las violaciones.

Y subrayó que la adherencia a los principios humanitarios, especialmente el respeto al derecho internacional humanitario, debe ser innegociable.