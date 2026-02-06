EE.UU e Irán reanudan negociaciones en Omán

Irán consideró como positivas las negociaciones con EE.UU e incluso consideró viable sentar las bases del diálogo entre las partes

Regeneración, 6 de febrero 2026– Estados Unidos e Irán retomaron las conversaciones indirectas sobre el programa nuclear de Teherán en Mascate, la capital de Omán. Este intercambio busca prevenir un aumento del conflicto en el Medio Oriente, en un ambiente de gran desconfianza y temor a un posible choque.

#ÚLTIMAHORA 🇺🇸🇮🇷🚨

¡IRÁN RECHAZA DETENER ENRIQUECIMIENTO DE URANIO EN NEGOCIACIONES CON EE.UU. EN OMÁN!



Según The Wall Street Journal, ninguna parte modificó su posición inicial en la tercera ronda, aunque Teherán expresó disposición a continuar el diálogo. Concluyeron sin… pic.twitter.com/dkYKPon18D — LET NOTICIAS – Libertad de Expresión para Todos (@LETNoticias) February 6, 2026

Irán

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, calificó como «positiva» la atmósfera de las negociaciones indirectas con Estados Unidos celebradas en Mascate, Omán.

Además, afirmó que existe un entendimiento para mantener este canal de diálogo abierto tras el cierre de la primera jornada de conversaciones entre las dos naciones.

«El ambiente fue positivo. Hay un acuerdo para continuar las negociaciones en general».

Al tiempo que agregó que «si esta vía continúa entre las dos partes, nos permitirá en las próximas sesiones establecer un marco más claro para las negociaciones», añadió.

Interacciones

El periódico Times of Israel confirmó que las interacciones entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán se están llevando a cabo a través de mediadores omaníes.

En un proceso caracterizado por medidas de seguridad y distanciamiento entre las partes.

Las conversaciones actuales reanudan intentos anteriores que habían estado inactivos durante meses.

Todo esto ocurrió después de que Estados Unidos se retirara del acuerdo nuclear en 2018 y las tensiones en la región aumentaran.

Mediación

Las pláticas parecieron durar cerca de una hora y media.

#ÚLTIMAHORA 🇺🇸🇮🇷🚨

¡DELEGACIONES DE EE.UU. E IRÁN MANTIENEN REUNIONES SEPARADAS EN OMÁN!



Imágenes difundidas muestran encuentros por separado con el ministro de Asuntos Exteriores omaní, Badr Albusaidi, en Mascate.



Delegación estadounidense: Steve Witkoff, Jared Kushner y… pic.twitter.com/sUxA8A62fV — LET NOTICIAS – Libertad de Expresión para Todos (@LETNoticias) February 6, 2026

Canciller

El canciller omaní, Badr al-Busaidi, se reunió de manera separada con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Y después con el representante especial de Estados Unidos para el Medio Oriente, Steve Witkoff, y con el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner.

“Las consultas se centraron en preparar las circunstancias apropiadas para reanudar las negociaciones diplomáticas y técnicas.

Asegurando la importancia de estas negociaciones, a la luz de la determinación de las partes de asegurar su éxito…

…en el logro de una seguridad y estabilidad sostenibles”, comunicó el ministerio de Omán.

Neutralidad

Mascate proporciona un entorno neutral que facilita el diálogo sin implicaciones políticas directas para los involucrados.

La agencia de noticias EFE especificó que “Omán intenta disminuir las tensiones y crear un espacio seguro para el diálogo”.

La reunión se lleva a cabo bajo estricta confidencialidad, lo que aumenta las chances de un avance sin la presión de los medios.

Los principales desacuerdos incluyen el grado de enriquecimiento de uranio por parte de Irán y las sanciones económicas impuestas por Washington.

Según las fuentes, hasta el momento no ha habido avances significativos y las exigencias de cada parte siguen separadas.