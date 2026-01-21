Trump: mil Millones por Asiento en Junta de Paz para Gaza

La Junta de Paz de Gaza será oficializada el 22 de enero. Habrá Fuerza Internacional de Estabilización, liderado por EE.UU

Regeneración, 19 de enero de 2026.– El Foro Económico Mundial en Davos es el escenario para una firma histórica este 22 de enero de 2026. Donald Trump encabezará el acto oficial de formalización de la Junta de Paz para Gaza.

Este evento reúne a la élite financiera global para sellar el millonario plan de reconstrucción. La carta constitutiva establece el pago de mil millones de dólares para los miembros permanentes.

Este dinero busca financiar la reconstrucción total de Gaza. La comisión promete transparencia total. El funcionario de EE.UU. asegura que «no habrá salarios exorbitantes».

Tampoco quieren una «enorme burocracia administrativa» lenta.

🇺🇸 El presidente Trump celebrará la ceremonia de firma de la carta de la Junta de Paz el jueves a las 10:30 am en Davos, Suiza🇨🇭



¿Cual será el verdadero significado de "paz frente a los criminales" que querían destruir nuestro mundo?



Veremos que dice Trump el miércoles en el… pic.twitter.com/ubehZ9jb48 — Milva Gauto (@MilvaGauto) January 20, 2026

Pago por Evento

El pago no es obligatorio para participar en la comisión. Sin embargo, quienes no aporten los mil millones tendrán mandatos limitados a solo tres años. Esta diferencia marca una jerarquía clara dentro del panel internacional.

La lista de miembros incluye figuras de alto perfil político y económico. Tony Blair y Mark Carney ya forman parte de esta iniciativa estratégica. También participan el secretario Marco Rubio y el empresario Marc Rowan.

El genocida Trump anunció un gobierno colonial en Gaza, con criminales de la talla de Tony Blair, que colaboró en el exterminio de 1 millón de civiles en la guerra de Irak, o del fascista Javier Milei, que defendió abiertamente el genocidio de Gaza.



Tony Blair además es un amigo… pic.twitter.com/F9xPlxMtL2 — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 18, 2026

Paz VIP

Trump califica al grupo como “la Junta más grande y prestigiosa jamás reunida”. El objetivo central es lograr la estabilización de Gaza tras dos años de conflicto.

Cada integrante manejará una cartera específica para el éxito a largo plazo.

La Casa Blanca omitió la participación del Gobierno Autónomo Palestino en este panel. Esta ausencia genera dudas sobre la representación local en las decisiones clave.

El control diario de la zona quedará en manos de una comisión de tecnócratas. Otros actores internacionales como Turquía y Qatar también tienen roles previstos.

No obstante, Benjamín Netanyahu manifestó su rotunda oposición a la presencia de estos países. El primer ministro israelí afirma que la junta no fue coordinada con su gobierno.

One million people across Gaza still urgently require emergency shelter assistance.



Adequate shelter is a legal obligation, not a political choice. pic.twitter.com/9xR5AePeNd — Mohamad Safa (@mhdksafa) January 18, 2026

Pero sin Palestinos ni aliados

Israel acusa directamente a Turquía y Qatar de financiar a grupos insurgentes. Netanyahu sostiene que este plan va en contra de la política de seguridad israelí. La tensión diplomática aumenta mientras se definen los liderazgos de la reconstrucción.

El enviado Steve Witkoff y Jared Kushner supervisan los avances del proyecto. La desmilitarización de Gaza es un paso fundamental según el plan estadounidense.

El Banco Mundial también participa mediante su titular Ajay Banga.

Contexto

Como se sabe la Junta de Paz forma parte de los 20 puntos para la desmilitarización y reconstrucción de Gaza tras la guerra entre Israel y Hamás.

La Junta de Paz es la entidad principal dentro de un abanico de cuatro organismos destinados a la gestión de Gaza.

Esto es, 1) Junta de Paz (Peace Board): Órgano superior, cuyo plan inicial mencionaba a Donald Trump como líder y miembros internacionales.

Esto es, como exfuncionarios británicos), enfocado en la supervisión política y la rendición de cuentas.

Además, 2) un Comité Ejecutivo para Gaza (GEB): Enfocado en la gobernanza efectiva y la prestación de servicios básicos.

3) Comité Nacional para la Administración de Gaza como parte de la estructura de gestión local, grupo de tecnócratas palestinos encargados de los servicios básicos bajo la tutela de la junta.

y 4) Fuerza Internacional de Estabilización (ISF): Un contingente respaldado por la ONU para garantizar la seguridad y la desmilitarización, liderado por EE.UU.

Objetivos

Así, formalmente su objetivo es supervisar la implementación del plan de alto el fuego, gestionando la transición del conflicto a la paz.

Además de movilizar ayuda internacional a gran escala para la reconstrucción de infraestructura (agua, electricidad, alcantarillado, hospitales).

Garantizar el desarme de Hamás y otros grupos palestinos en la Franja de Gaza.

Como se indica la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), dirigida por Estados Unidos, tiene la tarea de asegurar la desmilitarización y la seguridad durante esta fase.

Junta

La junta opera como la autoridad de mayor jerarquía en un sistema de cuatro niveles diseñado para gestionar Gaza sin la participación directa de Hamás o la actual Autoridad Palestina:

Presidencia: Encabezada por el presidente de EE. UU., Donald Trump así como un Liderazgo Ejecutivo: Dirigido por un Director General, cargo para el cual fue designado el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov.