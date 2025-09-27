Acusan formalmente al exdirector del FBI James Comey

«No viviremos de rodillas»: James Comey es acusado formalmente por investigar colusión con Rusia en la campaña Trump-2016

Regeneración, 25 de septiembre 2025– El exdirector del FBI James Comey ha sido acusado formalmente por un jurado investigador federal, lo que representa una gran escalada en el esfuerzo del presidente Donald Trump por enjuiciar a sus enemigos políticos.

Comey es ahora el primer alto funcionario del gobierno en enfrentar cargos federales por una de las mayores quejas de Trump:

La investigación de 2016 sobre si su primera campaña presidencial coludió con Rusia.

Ha sido acusado de hacer declaraciones falsas y de obstrucción a un procedimiento del Congreso, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Pam Bondi

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo en una publicación en X: “Nadie está por encima de la ley”.

“La acusación de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder…

…por engañar al pueblo estadounidense”, escribió Bondi. “Seguiremos los hechos en este caso”.

La acusación del jueves se produce luego de que se habían expresado las preocupaciones que Bondi y los fiscales han tenido sobre el caso.

Bondi enfrenta presión de Trump, quien exige que sus enemigos políticos afronten cargos penales como él lo hizo en su momento.

Memorando

No obstante, abogados de Virginia escribieron un memorando detallando sus reservas sobre la búsqueda de la acusación.

En la Casa Blanca el jueves, Trump dijo: “Ellos van a tomar una determinación. Yo no estoy tomando esa determinación.

Creo que se me permitiría involucrarme si quisiera, pero realmente no elijo hacerlo”.

Sin embargo, Comey es una “mala persona”, agregó el presidente.

La Secretaria de Justicia cenó en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca con Trump y otros el miércoles por la noche.

“Solo quiero que la gente actúe”

De manera pública y en privado, Trump se ha quejado de que los fiscales estaban dispuestos a presentar numerosos casos penales en su contra.

Esto, mientras él estaba fuera del cargo, señalando que en esos casos fue acusado con lo que tuvieran en ese momento.

Trump ha dicho que el Departamento de Justicia debe presentar el mejor caso posible contra sus oponentes políticos y dejar que el tribunal decida el resto.

“Solo quiero que la gente actúe. Y queremos actuar rápido”, dijo Trump a los periodistas el sábado al salir de la Casa Blanca.

“Si no son culpables, está bien. Si son culpables, o si deberían ser acusados, deberían ser acusados, y tenemos que hacerlo ahora”.

Funcionarios

Varios funcionarios del Departamento de Justicia están preocupados por la solidez de cualquier caso contra Comey.

Otros asesores políticos comparten una visión diferente: procesaron a Trump, así que Comey también merecen ser procesado.

“Siempre estoy feliz de hablar sobre Comey, quien es corrupto, quien por supuesto ha estado involucrado en grandes cantidades de conducta ilícita e ilegal…

…quien por supuesto estuvo en el centro del ataque de Russiagate y el asalto a la democracia estadounidense”.

Fue dicho por el vicesecretario de la Casa Blanca, Stephen Miller, en Fox News el miércoles por la noche.

“Esto tiene que conducir a algún tipo de rendición de cuentas”.

El asesor comercial de Trump Peter Navarro pidió esta semana que Comey sea encarcelado por una serie de agravios de Trumpworld.

Muchos de estos, ya han sido investigados previamente por fiscales federales y no encontraron motivos para acusar.

George Soros

Trump ha centrado su atención en Soros en parte por su apoyo a causas progresistas.

“Tras el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk en Utah este mes, el Presidente amenazó con usar las herramientas del Gobierno…

…para silenciar a los manifestantes liberales y a los donantes de grupos progresistas, incluido Soros”.

Soros es el fundador de Open Society Foundations, una red global de subvenciones que desde hace décadas financia iniciativas democráticas en todo el mundo.

La organización financia a grupos que trabajan por los derechos humanos, la democracia y la equidad.

Pero Trump acusa, sin pruebas, que se trata de una red que promueve el malestar social, las protestas violentas y la destrucción de propiedad.

Desde el asesinato de Kirk, Trump ha atacado a la “izquierda radical”, señalando a la fundación de Soros e instando a que lo encarcelaran.

“El Sr. Soros es un tipo malo que debería ir a la cárcel”, declaró, por ejemplo, a NBC News.