De la Fuente en la Asamblea de la ONU: “Es tiempo de mujeres”

En materia de migración, el canciller reiteró que México dará toda la protección a las y los migrantes mexicanos

Regeneración, 26 de septiembre 2025– El Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participó este jueves en el debate general de la 80 Asamblea General de la ONU, donde manifestó que “en México es tiempo de mujeres”.

Por ello se pronunció a favor de que el organismo designe en su siguiente periodo a una Secretaria General.

Representación

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller expuso que “la soberanía es irrenunciable”.

Aún así, el gobierno se mantendrá siempre dispuesto a la colaboración multilateral.

“Es tiempo de mujeres”



Afirma el secretario de @SRE_mx Juan Ramón de la Fuente en la ONU



“Hoy México demuestra con hechos que la Plataforma de Beijing es un mandato vigente” pic.twitter.com/IynXrxSoMw — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) September 23, 2025

Además, ante los líderes mundiales, destacó que gracias al cambio de modelo económico se logró sacar de la pobreza a 13 millones de personas.

En materia de migración, el canciller reiteró que México dará toda la protección a las y los migrantes mexicanos.

Respaldo

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, anunció el respaldo consensuado dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a una candidatura latinoamericana para ocupar la responsabilidad de la ONU.

Lo anterior, puesto que se determinará en 2026 tras la salida de Guterres.

“El próximo año, Naciones Unidas debe elegir nuevo secretario general.»

«Desde la Celac hay un acuerdo para que ese secretario general sea de la región, sea latinoamericano”, afirmó Villavicencio, en sintonía con De la Fuente.

Denuncia

Como parte de su discurso, De la Fuente denunció la creciente crisis humanitaria en Gaza, Palestina, donde han muerto más de 65,000 personas desde 2023.

El Secretario exhortó a la comunidad internacional a respaldar la solución de dos Estados, y condenó el genocidio perpetrado por Israel.

Foro sobre la democracia

🚨 MÉXICO DECLARA EN LA #ONU CRISIS HUMANITARIA EN GAZA



Confirma el Canciller Juan Ramón de la Fuente el genocidio en Gaza y urgió a la comunidad internacional a respaldar la solución de Dos Estados… pic.twitter.com/EW7FcPT8uK — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 23, 2025

De la Fuente advirtió que la defensa de los migrantes representa una de las principales pruebas de legitimidad para las democracias actuales…

…al participar el 24 de septiembre en el foro “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”, impulsado por Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay.

Durante su intervención, De la Fuente subrayó que los flujos migratorios evidencian la urgencia de garantizar derechos.

Condiciones de dignidad para quienes se ven obligados a desplazarse internacionalmente.

El funcionario también transmitió los saludos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

📸 Hoy el canciller Juan Ramón de la Fuente, en su intervención en el Debate General de la 80 Asamblea General de la @ONU_es, destacó lo siguiente:



✅ México defenderá y dará toda la protección a las y los migrantes mexicanos.



✅ La soberanía es irrenunciable.



✅ La Cuarta… pic.twitter.com/pJSxyvGzRy — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 26, 2025

Multilateralismo

Remarcó que se enfrenta obstáculos para fortalecer la democracia sin un multilateralismo más sólido y sin restricciones al derecho de veto.

El titular de la SRE insistió en la necesidad de renovar los mecanismos de colaboración internacional.

Avanzar hacia consensos que impidan bloqueos derivados del derecho de veto en órganos multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU.

Según De la Fuente, sin reformas en la estructura internacional, los esfuerzos por consolidar sistemas democráticos resultan insuficientes.