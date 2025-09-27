Doce países acuerdan financiar a la Autoridad Palestina

Para preservar la capacidad de gobernar de la Autoridad Palestina. Por la paz, estabilidad y para avanzar en la solución de dos Estados

Regeneración, 26 de septiembre 2025– 12 países han acordado la Coalición de Emergencia para la Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Palestina para preservar la capacidad de gobernar de dicha organización y para avanzar en la solución de dos Estados.

La intención es trabajar en conjunto en favor de la paz, estabilidad y seguridad regional.

Iniciativa

En un comunicado, el ministerio de Asuntos Exteriores explica que la iniciativa ha sido adoptada por los siguientes países:

España, Bélgica, Dinamarca, Francia, Islandia, Irlanda, Japón, Noruega, Arabia Saudita, Eslovenia, Suiza y el Reino Unido.

Resalta que la coalición se crea como «respuesta a la urgente y sin precedentes crisis financiera que enfrenta la Autoridad Palestina (AP)».

Se trata así de «estabilizar» las finanzas de la AP y de «preservar su capacidad de gobernar, prestar servicios esenciales y mantener la seguridad».

Requisitos «todos ellos indispensables» para la estabilidad regional y la solución de dos Estados.

Coalición

Los socios de la coalición invitan a todos los Estados y organizaciones internacionales a unirse…

…para «fortalecer» la base financiera de la Autoridad Palestina, ya que es «una inversión en la paz, la estabilidad…

…y la seguridad para los palestinos, los israelíes y la región en su conjunto», reiteran.

España señala que tras su puesta en marcha, los países impulsores han hecho «importantes contribuciones financieras» y han prometido «un apoyo sostenido».

Compromiso

«Nuestro compromiso colectivo demuestra el amplio consenso internacional sobre la necesidad de prevenir el colapso de la Autoridad Palestina.

Y defender los cimientos de la paz», señala el acuerdo rubricado por 12 países.

Los socios de la coalición sostienen que la ayuda a corto plazo para la AP «no es suficiente».

Por ello se promoverá «un enfoque sostenible, predecible y coordinado» con el trabajo de instituciones financieras internacionales…

…y «socios clave» para movilizar recursos, apoyar la gobernanza y las reformas económicas en curso.

Transparencia

También se garantizará «la plena transparencia y rendición de cuentas», han acordado.

En el acuerdo, los ministros de Exteriores de los 12 países exigen que Israel «libere de inmediato todos los ingresos palestinos»

Y que «cese cualquier medida que obstruya o debilite a la Autoridad Palestina o arriesgue su colapso».