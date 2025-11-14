Adelita Grijalva es la primera congresista latina de Arizona

Johnson toma juramento 50 días más tarde a la congresista de Arizona Grijalva. Inmediatamente, ella firma para liberar archivos Epstein

Regeneración, 13 de noviembre 2025– El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU, Mike Johnson, tomó juramento el miércoles a la congresista demócrata del estado de Arizona Adelita Grijalva, quien obtuvo un escaño en el Congreso estadounidense tras ganar unas elecciones especiales en septiembre.

Firma decisiva

Poco después de jurar, Grijalva proporcionó la firma decisiva en lo que se conoce como una “petición de descargo”.

Esta forzará una votación en el Congreso para obligar al Departamento de Justicia a divulgar todos los archivos sobre el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein.

Grijalva ganó una elección especial para ocupar el puesto vacante tras el fallecimiento de su padre, el veterano congresista Raúl Grijalva, en marzo.

Hasta ayer, Johnson se había negado a tomarle juramento para impedir que presentara la firma final en una petición de destitución…

…que obligaría a votar sobre la publicación completa de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia.

Al subir al estrado de la Cámara de Representantes, Grijalva expresó:

“Es inconcebible que una sola persona pueda silenciar a 800 mil. Eso es grosero. Simplemente, no es correcto.

(…) Johnson, obstruyó deliberadamente mi juramento al cancelar una votación tras otra. Y la moción relacionada con los archivos de Epstein se quedó sin una firma.

Con mi firma, estamos un paso más cerca de la verdad, la verdad que intentarán negar, pero las víctimas merecen su día de justicia y el pueblo estadounidense lo exige”.

Orígenes

«Me levanto hoy como la orgullosa nieta de un bracero, un inmigrante mexicano trabajador que vino a este país en busca de una vida mejor.

Me presento como la orgullosa hija de un congresista estadounidense, un hombre que dedicó su vida a luchar por la justicia, la equidad y la dignidad de los más vulnerables»

«De trabajar como vaquero a servir en el Congreso en una sola generación, esa es la promesa de este país.

Esa es la América en la que quiero criar a mis tres hermosos hijos: Adelina, Raúl y Joaquín».

«Gracias a la gente del sur de Arizona por hacer historia al elegirme, la primera latina, la primera chicana de Arizona en llegar al Congreso.

Y si bien hoy celebramos este momento, nuestra promesa americana se encuentra gravemente amenazada. Las libertades fundamentales están siendo atacadas.

Las primas de los seguros médicos se disparan. Agentes enmascarados separan a los bebés de sus padres. Podemos y debemos hacerlo mejor».

Democracia

Nuestra democracia solo funciona cuando todos tienen voz.

Esto incluye a los millones de personas en todo el país que han sufrido violencia y explotación, como Liz Stein y Jessica Michaels, ambas sobrevivientes de los abusos de Jeffrey Epstein.

Ellas nos acompañan esta noche en la galería. Gracias por estar aquí. Gracias.

Esta misma mañana, los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron más correos electrónicos que demuestran que Trump sabía más sobre los abusos de Epstein de lo que había reconocido anteriormente.

Ya es hora de que el Congreso retome su función de control sobre esta administración y luche por nosotros, el pueblo estadounidense.

Tenemos que luchar por nuestras comunidades inmigrantes y veteranos. Debemos defender nuestras escuelas públicas, a nuestros niños y educadores.

Tenemos que respetar la soberanía tribal y nuestro medio ambiente.

Debemos defender los derechos LGBTQ+ porque eso es lo que el pueblo estadounidense espera de nosotros: luchar por ellos.

Por eso firmaré ahora mismo la petición de liberación para que se publiquen los archivos de Epstein. La justicia no puede esperar ni un día más. Adelante, mi gente. Muchas gracias.

Beneficios

Por otra parte, Amy Goodman y Nermeen Shaikh, de Democracy Now! hicieron una entrevista con la congresista. Compartimos extractos.

«Esta administración es una verdadera campaña de crueldad. Y que los beneficios del SNAP se vieran afectados es inconcebible.

¿Quitarle comida a la gente pobre de todo el país? En los cierres anteriores, el SNAP nunca se vio afectado porque siempre recibe fondos.

Cuando uno ve lo que Trump hizo con los empleados suspendidos, amenazándolos con no ser recontratados si no se presentaban a trabajar;

Y con despedir a todo el mundo, es esa clase de crueldad la que motivó a los demócratas del Senado a llegar a un acuerdo.

Y ese acuerdo es terrible, y espero que fracase.

Temas básicos

Una de mis esperanzas era contar con apoyo bipartidista en temas básicos como la atención médica y la alimentación. Pero aquí estamos.

Por lo tanto, para los votantes del sur de Arizona, seguiré impulsando una agenda de transparencia y accesibilidad, defendiendo todos los derechos que tenemos en esta democracia.

Los temas por los que fui elegido son la educación pública, la justicia ambiental, la revisión de nuestras políticas migratorias para hacerlas más humanas;

Y colaborar siempre que sea posible con cualquier grupo bipartidista que trabaje por el pueblo estadounidense y por los derechos de las personas. Contaré con su apoyo.