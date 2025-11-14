Coalición de Sudani gana las elecciones parlamentarias en Irak

Sudani se presentó como opción a la prosperidad, diciendo que actuaba contra los partidos que en un principio lo impulsaron

Regeneración, 13 de noviembre 2025– Mohammed Shia al-Sudani obtuvo 1,31 millones de votos en un proceso en el que participó poco más del 56% del padrón electoral. Su opción venció el escepticismo de muchos jóvenes votantes que lo veían como la alternativa de los partidos tradicionales.

Proceso

Ahora, debe comenzar el tortuoso proceso de tratar de formar gobierno.

Una coalición liderada por el primer ministro Mohammed Shia al-Sudani obtuvo la victoria en las elecciones parlamentarias de Irak;

Confirmó el miércoles 12 de noviembre la Comisión Electoral Superior Independiente.

Su coalición recibió 1,31 millones de votos en las elecciones del 11 de noviembre, informó la comisión asimismo.

Segundo mandato

Mientras Sudani buscaba un segundo mandato en las elecciones, muchos jóvenes desilusionados vieron la votación simplemente como un vehículo…

…para que los partidos establecidos se repartieran la riqueza petrolera de Irak.

Sin embargo, Sudani intentó presentarse como el líder que podía convertir a Irak en un país próspero tras años de inestabilidad.

Argumentando que había actuado en contra de los partidos tradicionales que lo llevaron al poder.

Formar gobierno

Ningún partido puede formar gobierno por sí solo en la legislatura iraquí de 329 miembros.

Por lo que los partidos forman alianzas con otros grupos para convertirse en administración, un proceso complicado que a menudo lleva muchos meses.

La participación final total en las elecciones parlamentarias de Irak alcanzó el 56,11%, informó la comisión electoral.

“La participación electoral es una clara evidencia de otro éxito, que se refleja en la recuperación de la confianza en el sistema político”;

Dijo Sudani en un discurso televisado tras el anuncio de los resultados iniciales.