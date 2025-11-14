Plan Nacional del Maíz Nativo: El Maíz es la Raíz: Sheinbaum

Apoyos a 1.5 millones que cultivan maíz nativo: Conservación de semilla, apoyo técnico y cooperativas de totopo, tortilla, etc

Regeneración, 13 de noviembre de 2025. Sheinbaum anunció el programa para impulsar la conservación, la producción, la transformación y la comercialización del maíz nativo mexicano.

Esto es dijo, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios comunitarios con acompañamiento técnico, maquinaria apropiada de uso colectivo para el intercambio de saberes.

Además de la garantía de la conservación del maíz nativo mejorando la semilla.

E incluso, dando valor agregado en la comercialización con productos como tostadas, totopos y con tortillerías.

Sheinbaum

Y es que se trata del Plan Nacional de Maíz Nativo: El Maíz es la Raíz, una estrategia integral que busca apoyar a 1.5 millones de campesinas y campesinos.

Mismos que producen milpas de maíz, calabaza y frijol.

Esto, a través de la compra de equipos especiales para cada región, que serán de acceso colectivo, para desmalezar la tierra o para colocar las semillas.

Así como para convertir las cosechas excedentes en productos terminados y con ello generar un ingreso adicional a las y los productores.

“Es un programa integral que, más allá de los apoyos directos, lo que queremos es que permanezca en el tiempo, y el 1.5 millones de campesinas y campesinos…»

«…, que siguen utilizando el maíz nativo puedan conservarlo —porque es la esencia de México, por eso decimos “el maíz es la raíz”— …»

«…y, al mismo tiempo, puedan alimentarse de lo que ellos siembran y puedan tener un ingreso adicional con esta producción».

Ese es el programa “El maíz es la raíz”, proclamó.

México

Asimismo la presidenta agregó que, como parte de este programa, a través del Instituto de la Economía Social, se organizará a mujeres campesinas para la creación de cooperativas.

Mismas en las que se venda tortilla a precios justos y con la garantía de que están hechas con maíz nativo.

“Conservar el maíz y todas sus variedades, todas sus razas, es conservar México, es conservar nuestra identidad…»

«.., lo que queremos es que los campesinos que cultivan este maíz vivan bien, haya bienestar, entonces además de todos los Programas de Bienestar…»

«.., el objetivo es que puedan venderlo con un valor agregado y para eso tiene que haber un proceso organizativo…»

«.. y un proceso de trabajo con todas y con todos los que históricamente han sembrado este maíz”, agregó.

Alimenta

La titular de Alimentación para el Bienestar, informó que el Plan Nacional de Maíz Nativo: El Maíz es la Raíz, se implementará en las ocho regiones del país.

Es decir, comenzando en 2026 en el sureste y Pacífico sur, atendiendo a 677 mil 005 familias productoras de maíz con 886 mil 687 hectáreas en 437 municipios de siete estados de la República.

Los cuales son, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y también Tabasco, con lo que se incrementará 20 por ciento en producción de maíz nativo por hectárea.

Mientras que la meta para 2030 es beneficiar a 1.5 millones de pequeñas y pequeños productores, en un millón 842 mil 876 hectáreas en 872 municipios en 29 estados.

Incrementando en 50 por ciento la producción por hectárea.

Detalló que lo que se busca es impulsar la producción agroecológica de maíces nativos mediante el acceso colectivo a herramientas y maquinarias.

Y, para las cuales se destinará un monto específico para su mantenimiento y con ello garantizar su durabilidad.

Coordina

En ese contexto se implementará una coordinación institucional, desde Alimentación para el Bienestar, para encabezar los diferentes trabajos que se hacen en territorio.

De esta manera trabajar colectivamente en la conservación del maíz nativo, para ello, se establecerá una estrategia de acompañamiento técnico en la que se trabajará con Comunidades milperas.

Mismas, integradas hasta por 100 campesinas y campesinos, que estarán acompañados por Promotores Comunitarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Lo anterior para para impulsar el relevo generacional, quienes contarán con acompañamiento técnico permanente de un equipo de especialistas que tendrá cada región del país.