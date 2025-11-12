Afectaciones en cinco estados del país por el frente frío 13

AIFA suspende operaciones, se registran apagones, deslaves, caída de árboles, caída de aguanieve y suspensión de clases por frío

Regeneración, 12 de noviembre 2025– El frente frío número 13 dejó afectaciones en al menos cinco estados de México, con lluvias intensas, caída de árboles, apagones y aguanieve en comunidades de Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz.

Frente frío 13

El fenómeno, registrado entre el 10 y 11 de noviembre, ocasionó deslaves, suspensión de clases, cierre de puertos y riesgos en carreteras.

Las autoridades advierten que las bajas temperaturas y vientos fuertes continuarán en las próximas horas.

Comunidades afectadas

En Huehuetla, Hidalgo, las lluvias provocaron deslizamientos en varias comunidades, y en La Lagunilla se reportó el desbordamiento de un canal de aguas residuales.

Santa María Yucuhiti, Oaxaca, suspendió clases por caída de árboles y techos, además de cortes de energía.

En el Istmo de Tehuantepec aún se esperan vientos intensos y oleaje elevado.

Tampico, Tamaulipas registró la caída de árboles y postes de luz; en Mérida, Yucatán, hubo apagones y cierre de puertos;

Y en las partes altas del Cofre de Perote, cerca de Xalapa, se reportó caída de aguanieve con riesgo de hipotermia.

Aeropuerto

Las condiciones climáticas también afectaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La mañana del martes 11 de noviembre suspendió temporalmente despegues y aterrizajes debido a la presencia de neblina.

La aerolínea Viva Aerobús informó la medida a través de un comunicado en redes sociales, exhortando a los pasajeros a revisar el estatus de sus vuelos y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Hasta el momento, el aeropuerto no ha confirmado si las operaciones fueron restablecidas, lo que mantiene la incertidumbre entre los viajeros.

Vigilancia

Autoridades federales y locales mantienen vigilancia en carreteras, puertos y aeropuertos.

Mientras tanto, llaman a la población a seguir las recomendaciones oficiales para reducir riesgos y garantizar la seguridad.