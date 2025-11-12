Correos electrónicos de Epstein ponen en aprietos a Trump

Trump habría pasado horas en casa Epstein con alguna de sus víctimas, entre las revelaciones. La Casa Blanca desacredita veracidad

Regeneración, 12 de noviembre 2025– Correos electrónicos enviados por el delincuente sexual Jeffrey Epstein ponen en evidencia antiguos vínculos con Donald Trump, colocándolo en el centro de la controversia que ha plagado su administración desde hace meses.

Jeffrey Epstein mentioned Donald Trump multiple times in private emails, a new release shows. Our report from this morning: pic.twitter.com/svUQR75679 — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) November 12, 2025

Correos electrónicos

El miércoles, demócratas del comité de supervisión y reforma gubernamental de la Cámara de Representantes publicaron intercambios de correos electrónicos de 2011, 2015 y 2019.

Según afirman, les fueron proporcionados por el patrimonio del fallecido Epstein.

En los mensajes publicados, Epstein describe al presidente estadounidense como «el perro que no ladra».

Alega que Trump había pasado horas en su casa con una de sus víctimas, cuyo nombre se omite.

Además, afirma que, por supuesto, Trump sabía de las chicas;

Ya que le había pedido a Ghislaine que parara, refiriéndose a Ghislaine Maxwell.

Maxwell, socia de Epstein, fue encarcelada en 2022 por ayudarlo a abusar de menores.

Actualmente cumple una condena de 20 años por delitos de tráfico sexual.

Vínculos

Aunque no está claro el contexto completo de los correos electrónicos, su publicación ha reavivado una vez más el escrutinio público de los vínculos pasados ​​de Trump con Epstein y Maxwell.

El miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desestimó la publicación de los correos electrónicos.

Afirmó que los demócratas habían “filtrado selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump”.

Leavitt afirmó que la víctima no identificada a la que se hacía referencia en los correos electrónicos era la fallecida Virginia Giuffre.

Al respecto, dijo repetidamente que el presidente Trump no estaba involucrado en ninguna irregularidad.

Leavitt añadió que “Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas, incluida Giuffre”.

Historias

Y “estas historias no son más que intentos de mala fe para distraer la atención de los logros históricos del presidente Trump;

Y cualquier estadounidense con sentido común ve a través de este engaño y esta clara distracción de la reapertura del gobierno”.

Durante el verano, el Departamento de Justicia anunció que no publicaría ningún archivo adicional relacionado con el caso Epstein.

Esa decisión enfureció tanto a los demócratas, que acusaron a la administración de “encubrimiento”, provocando reacciones negativas también entre republicanos.

A medida que aumentaba la reacción, Trump arremetió contra sus propios seguidores en julio.

Les llamó «débiles» que «se creyeron» lo que describió como el «engaño de Jeffrey Epstein» que, según él, fue difundido por los demócratas para desacreditarlo.

“¡Ya no quiero su apoyo!”, dijo.

🚨HOLY COW: If you think it’s bad that Epstein’s emails show Trump spent hours with a victim and “knew about the girls,” it gets even worse.



Ranking Oversight member Robert Garcia just told us there are more emails coming:



Buckle up.#StopJohnsonsEpsteinCoverup pic.twitter.com/UNSQXeGaRe — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 12, 2025

Ruptura

En una inusual ruptura con Trump, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que no creía que el caso Epstein fuera un “engaño”.

Pidió la publicación de los documentos del caso, y algunos de los partidarios de Trump quemaron sus gorras MAGA en videos publicados en redes sociales.

A finales de julio, el Wall Street Journal informó que funcionarios del Departamento de Justicia habían informado a Trump de que su nombre aparecía en los archivos de Epstein.

(El periódico señaló que ser mencionado en los registros no es señal de haber cometido delito alguno).

La Casa Blanca negó la información, calificándola de “noticias falsas”.

Publicación

La publicación de los correos electrónicos el miércoles ha reavivado una vez más los llamamientos de los demócratas para que se haga público el archivo completo de los registros de Epstein.

“Cuanto más intenta Donald Trump encubrir los archivos de Epstein, más descubrimos”, declaró el representante demócrata Robert Garcia;

Miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

“Estos últimos correos electrónicos y correspondencia plantean serias dudas sobre qué más oculta la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente”.

“El Departamento de Justicia debe publicar inmediatamente todos los archivos de Epstein.

El Comité de Supervisión seguirá exigiendo respuestas y no cesará hasta que se haga justicia para las víctimas”, añadió.

Comunicado

En un comunicado al New York Times , un portavoz de los republicanos en el comité acusó a los demócratas de politizar la investigación.

“Los demócratas siguen seleccionando documentos de forma descuidada para generar titulares sensacionalistas que no se basan en los hechos”, afirmaron.

Durante el verano, los republicanos de la Cámara bloquearon en dos ocasiones los intentos de los demócratas por publicar de todos los archivos de Epstein en un plazo de 30 días.

Sin embargo, pronto podría iniciarse una votación, ya que la Cámara tenía previsto reunirse el miércoles por la noche para poner fin al prolongado cierre del gobierno.