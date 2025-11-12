UIF y Hacienda: 13 casinos vinculados con lavado de dinero

Casinos: Operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos del orden fiscal. Dos son de Salinas Pliego

Regeneración, 12 de noviembre 2025– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó 13 casinos presuntamente utilizados para lavar dinero, por lo que se llevó a cabo el bloqueo de sus cuentas.

🚨 *Sinaloa figura entre los 8 estados del país donde el Gobierno Federal detectó casinos físicos y virtuales con operaciones irregulares vinculadas al lavado de dinero, informó Omar García Harfuch* .



Se bloquearon cuentas, páginas y se presentaron denuncias ante la FGR.

Movimientos millonarios

De acuerdo con la dependencia, algunos de estos establecimientos hicieron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia varios países;

Entre ellos Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá y a través de plataformas digitales.

“Lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional”.

En un comunicado, Hacienda detalló que la operación se realizó junto con el Gabinete de Seguridad.

.@SSPCMexico y @Hacienda_Mexico informan acciones contra lavado de dinero en 13 casino.



Se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y de…

Esto, después de que se detectaran operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

El Secretario Omar García Harfuch informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas de 13 casinos.

Grupo Salinas

Esto se debe a estar presuntamente involucrados en esquemas de lavado de dinero, incluyendo dos del consorcio Grupo Salinas.

Los casinos investigados que pertenecen a subsidiarias de Grupo Salinas son Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V.

Por su alto riesgo financiero, dichos establecimientos fueron listados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.

“Como resultado, se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero;

En establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México;

Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero”.

Plataformas digitales

La dependencia detalló que también se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido.

Lo recibían amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños;

Legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.

Derivado de las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Lavado de dinero

Se investigan delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.

Hacienda señaló que se mantiene la cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos;

En colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.

“Se ratifica el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la coordinación interinstitucional…

…prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de justicia…

…para impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, así como para proteger a los usuarios y a la población”.

Revisión

Apenas el lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que varias dependencias del gobierno federal están revisando todos los casinos para que cumplan con la normativa.

“Se están revisando los casinos, desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda, Comisión Bancaria y de Valores y UIF;

Desde la perspectiva de seguridad, y también desde la perspectiva de que cumplan lo que dice la ley”.