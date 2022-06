Al atacante de Texas «le encantaba lastimar animales», afirman

Compañeros de escuela de Samuel Ramos han contado a medios estadounidenses sobre sus actitudes violentas. Aseguran que al atacante de Texas le encantaba lastimar animales y amenazar mujeres.

Fotos: Especiales

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 31 de mayo de 2022.- Al tirador que asesinó a 19 niños y dos maestras en una escuela en Texas «le encantaba lastimar animales», según declaró un compañero de clase.

Samuel Ramos tenía un largo historial agresivo que de alguna manera se pasó por alto. Quienes lo conocieron aseguraron a The Daily Beast que el joven estaba plagado de tendencias violentas y llevaba el mal a donde fuera.

Jamie Arellano, quien asistió a la secundaria de Uvalde con Ramos, aseguró que «iba al parque y trataba de meterse con la gente y le encantaba lastimar a los animales”.

Dicha declaración contradice lo que antes declararon familiares y vecinos de Ramos: que él había sido víctima de bullying por su tartamudez. Arellano agregó que el tirados nunca fue intimidado y, al contrario, él era quien intimidaba a los demás.

“Intentaba insultar a la gente y comenzar peleas. Recuerdo que hubo una vez que lo vimos golpeando a un perrito sin sentido”, dijo Jamie Arellano.

Por otro lado, un usuario de la plataforma francesa Yubo le dijo a ABC News que Samuel Ramos “ponía a los gatos en bolsas de plástico, las colgaba con ellos dentro, los tiraba al suelo y los aventaba a las casas de la gente”.

Falta de atención

Según The Daily Beast, también los padres de los compañeros del atacante de Texas estaban preocupados por sus problemas de conducta, sin embargo, poco se hizo al respecto. Incluso, consideran que la propia escuela carecía de recursos y conocimiento para atenderlo.

“Tenemos algunos terapeutas aquí (en Uvalde), pero en realidad no están calificados para manejar algo como este tipo. Esta escuela nunca tiene suficiente dinero para hacer realmente todas las cosas que necesitan hacer. Esta no es una comunidad rica”, dijo al diario Ariel Silva, cuyo hijo asistió a la escuela en la comunidad.

Otro padre de familia, llamado Marcos Villegas, pidió que se ponga mayor atención a las comunidades pequeñas de Texas —como Uvalde— pues cree que las tendencias violentas de Ramos habrían sido tratadas a tiempo si hubiera sido un distrito escolar más grande y adinerado.

“Tuvieron la oportunidad de hacer algo al respecto y no lo hicieron. Ellos (líderes republicanos estatales) vienen aquí y fingen que les importa, pero en realidad no es así. Es como si no existiéramos porque no contribuimos a sus campañas”, dijo Villegas.

Amenazas a mujeres

El maltrato a los animales no era la única actitud agresiva de Ramos, pues según otros testimonios también amenazaba a las mujeres con violencia sexual.

Uno de los casos, según varios medios de comunicación, fue el de Amanda Robbins, de 19 años, quien fue víctima de sus acosos y presenció las amenazas del tirador a otras chicas con «actos similares de agresión sexual y violencia».

La cuenta del atacante de Texas en Yubo fue denunciada en repetidas ocasiones debido a su contenido gráfico y amenazas lascivas. Aunque se le permitió continuar en la plataforma después de un veto temporal.

Una de las denuncias fue hecha por una chica llamada Hanna, de 18 años, quien aseguró a un medio local que Ramos la amenazó con dispararle a su escuela, violarla y matar a su madre.