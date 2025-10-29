Ordenan búsqueda y captura de dos directivos de grupo Pachuca

Grupo Pachuca denuncia irregularidades en demanda de Fox Sports derivada de sentencia de terminación de contrato de transmisión de partidos

Regeneración, 28 de octubre de 2025. En redes destacan el conflicto entre Grupo Pachuca y Fox Sports México (Grupo Lauman) debido a las órdenes de aprehensión en contra de José Jesús Martinez Patiño e Hipólito Gerardo Cabrera Acosta.

Como se sabe, ambos directivos del Grupo Pachuca.

Y es que el club hidalguense emitió un comunicado en el que denuncia presuntas irregularidades en el proceso legal que mantiene con Fox Sports México.

Pachuca

Asimismo señaló que el Juez 40 Civil del Tribunal local, con la complacencia y apoyo de sus superiores, actuó en el juicio mercantil de forma excesiva.

Además, de violatoria de los derechos fundamentales de sus directivos.

“Grupo Pachuca reitera que todas las decisiones de su directiva se han tomado dentro del marco de la ley…»

«…, y lamenta que el sistema judicial se utilice de forma indebida para afectar los derechos de la institución.”

Lo anterior tal y como lo dieron a conocer en un mensaje en redes sociales.

Juicio

Cabe destacar que el Pachuca dice que la relación con Grupo Lauman concluyó el 26 de mayo de 2024.

A partir de esa fecha, se firmó un nuevo contrato con otra empresa para la transmisión de los partidos de los clubes León y Pachuca en distintas plataformas.

E incluso con consentimiento expreso de Grupo Lauman.

Debido a ello, Fox Sports México inició un juicio mercantil ante el Juzgado 40 de lo Civil de la CDMX, en el que obtuvo medidas precautorias de manera irregular.

Las cuales intentaron impedir la transmisión del partido Pachuca vs. Mazatlán, así como la explotación de los derechos de transmisión con terceros.

“Dichas medidas se emitieron a pesar de existir resoluciones judiciales previas que confirmaban la terminación del contrato y la vigencia de un nuevo acuerdo con otra empresa.”

Directivos

Por ello, los directivos Jesús Martínez y Gerardo Cabrera fueron citados a comparecer dentro de una carpeta judicial 014/1515/2025 acusados del delito de “desobediencia de particulares”.

Esto es, basado en medidas que ya han sido suspendidas de manera definitiva por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil de la CDMX y por el juzgado local.

Cabe destacar que el pasado 3 de octubre de 2025, se notificó la posibilidad de que ambos fueran vinculados a proceso.

A lo que se agrega la imposición de prisión preventiva justificada, pese a que el supuesto delito imputado no lo amerita conforme al marco legal.

“Ante la desproporción de dicha medida, se decidió que ninguno de ellos acudiera a la audiencia programada…»

«…, en su lugar, se presentara una demanda de amparo indirecto para proteger su libertad y garantizar el respeto al debido proceso.”

Ministerio

El lunes 27 de octubre, el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión en contra de José Jesús Martinez Patiño e Hipólito Gerardo Cabrera Acosta.

Además, el Juez de Control ordenó el mandato de captura para conducirlos al proceso.

Finalmente, el Grupo Pachuca externó que por tres décadas se ha distinguido por honrar, respetar y cumplir cabalmente cada uno de sus contratos.

Por ello, confían en que el Poder Judicial rectifique y actué conforme a derecho.