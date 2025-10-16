Al menos tres palestinos muertos en Gaza en pleno alto al fuego

Hamás asegura que ya entregó los cuerpos de rehenes a su disposición. Ataques israelíes persisten el Gaza y Rafah sigue cerrado

Regeneración, 16 de octubre 2025– A pesar de un alto el fuego inestable, al menos tres palestinos han muerto hoy por ataques israelíes, según fuentes médicas. Israel dice que la apertura de Rafah para el movimiento de personas seguirá retrasándose.

Ministro

El ministro de Defensa de Israel ordena a los militares preparar un “plan integral” para derrotar a Hamas si el alto el fuego en Gaza colapsa.

Hamás devuelve los restos de otros dos cautivos israelíes, pero admite que necesitará equipamiento especializado y asistencia para localizar los cuerpos aún enterrados bajo los escombros.

La guerra de Israel contra Gaza ha matado al menos a 67.967 personas y herido a 170.179 desde octubre de 2023.

Un total de 1.139 personas murieron en Israel durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y unas 200 fueron hechas prisioneras.

Profesora

Noura Erakat, profesora y experta jurídica palestino-estadounidense, advirtió contra “sensacionalizar el enfoque de Trump sobre Oriente Medio”.

Subrayó que la protección de Israel sigue estando en el centro de la agenda del presidente republicano.

Erakat explicó que, durante décadas, Estados Unidos ha promovido las demandas israelíes mientras deja de lado e impone realidades a los palestinos.

“Entonces, como ahora, el objetivo es imponer resultados al pueblo palestino, a quien se le dice que debe estar agradecido por lo que reciba o no reciba.

Acuerdo

El reciente acuerdo de alto al fuego es un ejemplo de ello”, afirmó.

Erakat añadió que el plan de Trump para Gaza “continúa la política estadounidense de larga data que garantiza la superioridad militar israelí;

Y coloca la cuestión palestina fuera del alcance multilateral”.

El cruce de Rafah

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, ha dicho que el cruce de Rafah en el sur de Gaza “probablemente se abrirá” este domingo;

Según declaraciones publicadas por la agencia de noticias italiana Ansa.

En una rueda de prensa celebrada en la conferencia Med Dialogues en Nápoles, Saar afirmó que Israel está «haciendo todos los preparativos necesarios».

Al mismo tiempo se está coordinando con EUBAM, una misión civil de la Unión Europea encargada desde 2005 de apoyar el movimiento en la frontera entre Gaza y Egipto.

Preparativos

Saar también dijo que los preparativos se estaban coordinando con “los propios palestinos”, sin proporcionar más detalles.

Desde que se alcanzó un alto el fuego y un acuerdo sobre los cautivos la semana pasada, la ONU informó sobre avances en la entrega de ayuda a la Franja.

Sin embargo, el martes, Israel impuso nuevas restricciones a la entrada de ayuda a Gaza.

Además, descartó la apertura del cruce de Rafah como estaba previsto, acusando a Hamás de demora en el retorno del resto de los cautivos fallecidos.