Muertos, heridos y evacuados tras tifón en Alaska

Evacuación masiva por tifón Halong. Un muerto y dos desaparecidos. El desastre subraya recortes de Trump a emergencias

Regeneración, 16 de octubre de 2025. Alaska se encuentra en medio de uno de los puentes aéreos «más significativos» de su historia, un esfuerzo logístico masivo para evacuar a cientos de residentes de aldeas costeras devastadas por los restos del tifón Halong.

Esto, el pasado fin de semana, un evento que subraya la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente al cambio climático.

La tormenta, aunque degradada a extratropical, generó una marejada ciclónica récord que dejó un saldo trágico y expuso las consecuencias directas de los recortes presupuestales federales en materia de prevención de desastres.

Inundaciones Récord

El oleaje devastador, producto de los remanentes del tifón Halong que azotaron el suroeste de Alaska el domingo 12 de octubre de 2025, provocó inundaciones mayores a los 1.8 metros por encima de la marea alta habitual en comunidades cercanas al mar de Bering.

Las aldeas más afectadas, Kipnuk y Kwigillingok, sufrieron la destrucción de viviendas –algunas con personas aún dentro– obligando a unos 1,500 habitantes a buscar refugio en instalaciones improvisadas en medio de un clima adverso, con pronósticos de lluvia y nieve.

Lamentablemente, el desastre dejó un fallecido y dos personas siguen desaparecidas tras la tormenta, según confirmaron funcionarios el miércoles 15 de octubre.

Por lo tanto, el comandante de incidentes, Mark Roberts, del organismo estatal de emergencias, afirmó que el enfoque inmediato era:

“asegurarse de que las personas estén seguras, abrigadas y atendidas mientras trabajamos con nuestros socios para restablecer los servicios esenciales”.

En este sentido, las autoridades determinaron que las dos aldeas costeras requerían una evacuación a gran escala, debido a los daños severos en muchas viviendas que no serían seguras para el invierno, instruyendo a los residentes a no regresar.

AVISO✈️

El primer vuelo con personas desplazadas del SW de Alaska, rescatadas de la región del Delta Yukon-Kuskokwim, devastada por fuertes vientos e inundaciones causadas por los remanentes del tifón Halong, aterriza en Anchorage, Alaska 🇺🇸 👍🏻

Vía @Osint613 https://t.co/pga6GpP34s pic.twitter.com/I2RtDDiIKq — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 16, 2025

Evacuación y el Asentamiento Temporal

La lejanía geográfica de estas comunidades, accesibles únicamente por aire o vía fluvial, ha complicado la respuesta inmediata y las operaciones de rescate, pues las evaluaciones de daños han tardado en llegar.

De esta manera, se puso en marcha el monumental puente aéreo que trasladó a unas 300 personas hasta Anchorage, a unos 805 km al este de las aldeas afectadas, buscando aliviar la saturación de los refugios cercanos, como el centro regional de Bethel.

Los evacuados fueron conducidos al Alaska Airlines Center, con capacidad para unas 400 personas, mientras se busca reubicarlos en hoteles o dormitorios privados debido a la saturación de las instalaciones colectivas.

Consecuentemente, Jeremy Zidek, portavoz estatal, explicó que se desconocía cuánto tiempo tomaría la evacuación completa y que el gobierno estaba buscando refugios adicionales de emergencia.

Recortes Presupuestales

La crisis reaviva las discusiones sobre los recortes a subvenciones federales que, bajo la administración de Donald Trump, se establecieron para ayudar a las pequeñas aldeas, muchas de ellas indígenas, a mitigar sus riesgos de desastre.

A pesar de los llamados de organizaciones ambientalistas, la atención se ha centrado en la cancelación de una subvención de 20 millones de dólares de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) destinada específicamente a Kipnuk.

Estos fondos estaban destinados a proteger el paseo marítimo y unos 430 metros de río de la erosión, proyectos fundamentales para la supervivencia costera.

En consecuencia, Jill Habig, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Públicos, denunció la irresponsabilidad del gobierno federal: “Lo que está sucediendo en Kipnuk demuestra el verdadero costo de retirar el apoyo ya prometido a las comunidades más vulnerables…

Estas subvenciones se diseñaron para ayudar a los gobiernos locales a prepararse y adaptarse a los crecientes efectos del cambio climático”.