Alcaldesa panista aclara que su casa no costó 16 millones sino 8.5

León, Guanajuato: Alcaldesa con nueva casita de 4 mil m2, con lago artificial para ella, 200 perros de calle y sus burros. Nada que esconder

Regeneración, 4 de septiembre de 2025. La alcaldesa panista de León, Ale Gutiérrez se compró una casa de 16 millones de pesos con un lago artificial incluido.

Y es que en redes sociales recuerdan que la casita contrasta con colonias a las que les cortan el agua cada semana poblada por gente trabajadora.

Por eso el pueblo ya no los quiere, detesta que vivan como reyes.

Panista León

Y es que la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, se encuentra en el centro de la polémica.

Lo anterior, como se indica tras la revelación de la compra de una nueva residencia.

Aunque la alcaldesa ha llamado a la transparencia, las cifras manejadas por diferentes fuentes generan dudas y cuestionamientos sobre la congruencia de sus finanzas.

Al tiempo que en redes se indica vital que la ciudadanía no pierda de vista estos detalles en un contexto donde el acceso a la vivienda y la seguridad pública son problemas que aquejan a la mayoría.

Cifras

La primera noticia que circuló en redes sociales, a través del medio Admin, apuntó que la residencia de Gutiérrez Campos está valuada en 16 millones de pesos.

Sin embargo, la propia alcaldesa, en una declaración contradice este dato al precisar que la inversión en la construcción de su casa fue de 8.5 millones de pesos.

La presidenta de #León vive en una mansión MILLONARIA en la ciudad con más personas pobres del país.



La opulencia es la marca del PAN de #Guanajuato. pic.twitter.com/zVtKKrj3I0 — Juan Pablo Delgado (@JPablo_Delgado) September 3, 2025

Además, la mandataria detalló esta última cifra al explicar que el terreno costó 3.5 millones de pesos.

Por otra parte, dijo que la edificación tuvo una inversión de 5 millones de pesos.

Sin embargo a pesar de la diferencia de casi el doble entre las dos cifras reportadas, el monto sigue siendo un reflejo de una realidad lejana a la de la mayoría de los ciudadanos que gobierna.

Más de 30 años

Por ello la alcaldesa solicitó a la Contraloría Municipal, a cargo de Viridiana Márquez Moreno, que revise su patrimonio y aclare cualquier duda.

E incluso Gutiérrez Campos declaró que «en esta administración no hay nada que esconder».

Al tiempo que abundo ha trabajado por más de 30 años en la administración pública.

Aunque afirma que es parte de su declaración patrimonial la coincidencia de la revelación, justo cuando se acerca un proceso de elección interna en el PAN, plantea preguntas.

Como bien señaló la propia alcaldesa, «en política no hay casualidades».

Si un político de oposición comprara una casa de 12 millones de pesos en terrenos comunales y justificara sus ingresos a través de donaciones, en Morena ya estarían pidiendo su desafuero y juicio.



Pero como es uno de los suyos, la corrupción se permitepic.twitter.com/HSIxhqwefn — León de Guanajuato 🦁 (@LeonGTO01) August 29, 2025

Seguidamente dice que «este tipo de ataques no me va a detener» y que ha sido «incómoda en muchas ocasiones» sugiere que el conflicto no solo es con la oposición.

Esto es, sino también con miembros de su propio partido.

Noble causa

Un detalle que añade un toque singular a la historia es que la alcaldesa reveló que la casa de más de 4 mil metros cuadrados fue construida para albergar a sus 200 perros rescatados de la calle.

Además de sus burros, sin especificar cuantos burros son.

“Decidí irme a vivir con ellos, con los perros y con mis burros, y ahí fui construyendo mi casa, y no fue de un día para otro, tiene 5 años, construyéndose”, relató.

Una anécdota que, aunque peculiar, no desvía el foco de la necesidad de una aclaración transparente y sin fisuras sobre sus ingresos y egresos.

La confianza ciudadana se gana con hechos, no con narrativas.