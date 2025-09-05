EEUU impone sanciones a grupos humanitarios palestinos

EE.UU: Sanciones a una ONG palestina y organizaciones benéficas humanitarias de Palestina. Acusa vínculos con grupos terroristas

Regeneración, 5 de septiembre 2025 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el martes sanciones a un importante grupo legal palestino de prisioneros y detenidos.

Además, a otras cinco entidades acusándolos de apoyar a facciones armadas palestinas, incluido Hamas, con el pretexto de brindar ayuda humanitaria en Gaza.

Addameer

Entre los sancionados se encuentra Addameer, una ONG fundada en 1991 y con sede en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania ocupada por Israel.

El grupo palestino proporciona servicios jurídicos gratuitos a los presos y detenidos políticos palestinos bajo custodia israelí y supervisa las condiciones de su confinamiento.

El gobierno federal afirma que Addameer ha apoyado y está afiliado desde hace tiempo al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)

Un movimiento laico de izquierda con un partido político y un brazo armado que ha perpetrado atentados mortales contra israelíes.

Acusación de terrorismo

Israel y Estados Unidos han calificado al FPLP de organización terrorista. Addameer no hizo comentarios inmediatos sobre las sanciones.

Israel ha alegado que Addameer financia el terrorismo, una afirmación que Naciones Unidas previamente dijo no poder respaldar con pruebas contundentes.

La organización también trabaja con Amnistía Internacional, Human Rights Watch y es miembro de la Organización Mundial Contra la Tortura.

El asalto a las oficinas de Addameer provocó que la ONU declarara que Israel no había aportado pruebas convincentes que respaldaran la afirmación.

La ONU afirmó que Addameer realizaba una labor crucial en materia de derechos humanos, humanitaria y de desarrollo en el Territorio Palestino Ocupado.

Instituto Zachor

En febrero, el Instituto Legal Zachor solicitó que Addameer se incluyera en la lista de sanciones del Tesoro.

La carta se basa en parte en pruebas no reveladas de la Agencia de Seguridad Israelí en su solicitud de sanciones contra Addameer.

Marc Greendorfer, del Instituto Zachor, declaró que su grupo está «muy complacido de ver que el Departamento del Tesoro está dando seguimiento a nuestra solicitud».

Añadió que el gobierno federal debería actuar «para evitar que actores extranjeros hostiles propaguen el odio y la violencia en Estados Unidos.

Aplaudimos la acción del Departamento del Tesoro y lo alentamos a ampliar su enfoque a los demás grupos que identificamos».

El ejército sionista de @netanyahu bombardeó la Torre Mushtaha en la ciudad de Gaza reduciéndola a escombros y desplazando a cientos de sus habitantes, así como a muchos otros que habían buscado refugio cerca. pic.twitter.com/yq5GNwWUP4 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 5, 2025

Otras entidades sancionadas

La organización benéfica Al Weam Charitable Society, con sede en Gaza, y su líder La organización benéfica turca Filistin Vakfi y su líder Asociación El Baraka para el Trabajo Benéfico y Humanitario y su líder La Fundación Benéfica Israa, con sede en los Países Bajos, y dos empleados La Associazione Benefica La Cupola d’Oro, con sede en Italia

Informe del Tesoro

Un informe del Tesoro de 2024 destaca cómo el crowdfunding en línea se realiza con el objetivo de solicitar donaciones caritativas legítimas.

Esto, dificulta su identificación como financiación del terrorismo.