Protestas en Noruega contra el Nobel de la Paz a Corina Machado

El premio debería ser para alguien que esté a favor del diálogo pacífico y que una a la gente, reclaman manifestantes en Noruega

Regeneración, 10 de diciembre 2025– Unas 200 personas participaron este martes en una concentración impulsada por media docena de organizaciones noruegas contra la concesión del Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

Continúan las protestas en contra de la entrega del premio Nobel pic.twitter.com/pN9fGvjMOl — Anggy Ordaz (@Anggy_Ordaz) December 10, 2025

Manifestantes

Los manifestantes se concentraron delante de la sede del Instituto Nobel de Oslo, bajo los siguientes lemas:

“Ningún premio de la paz para los belicistas” y “Estados Unidos, fuera de América Latina”.

“Machado no merece el Nobel de la Paz. El premio debería ir a alguien que esté a favor del diálogo pacífico y que una a la gente”.

Dijo Kari Anne Næss, presidenta de la Asociación Noruega por la Paz, la organización de ese tipo más antigua de este país nórdico, ya que fue creada en 1885.

🇳🇴🪧 Desde Oslo, siguen las protestas contra el Nobel a María Corina Machado. Manifestantes rechazan premiar a quien ha pedido intervención militar en Venezuela. pic.twitter.com/25ytreCadU — Franci Cabrera 🐰 (@FrancaVianaa) December 10, 2025

Esta asociación forma parte del Consejo Noruego de la Paz, que agrupa a una veintena de organizaciones.

Procesión de antorchas

Este año han declinado organizar la tradicional procesión de antorchas por el centro de Oslo, que forma parte del programa del Nobel, en protesta por la elección de Machado como galardonada.

Por este motivo, la organización del desfile de antorchas de este año, que tendrá lugar el jueves por la tarde, correrá a cargo de la Norwegian Venezuelan Justice Alliance.

En la concentración de este martes participaron también dos representantes del Partido de Izquierda Socialista y del Partido Rojo.

Son la cuarta y sexta fuerzas parlamentarias, respectivamente, y aliados del Ejecutivo laborista en minoría que gobierna Noruega.

Ambos partidos se han mostrado en contra de la elección de Machado para el Nobel de este año.

Corina Machado

Machado debía asistir este martes a una rueda de prensa en el Instituto Nobel, pero el acto fue inicialmente aplazado y luego suspendido, ante las dificultades de Machado para llegar a Oslo.

“La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo.

Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”, dijo el Instituto Nobel en un comunicado.

Y los Sayones como quedaron son el hazme reir del mundo 🌐



Manifestaciones en EEUU a favor de Maduro NOT WAR YES PEACE



Y grandes protestas en rechazo a María Corina Machado en Oslo por promover intervención militar estadounidense osea el premio Nobel de la Paz pidiendo Guerra… pic.twitter.com/b7MkQkWj9m — Guarapelá22 *#AlexSaabIsFree* (@Guarapela22) December 10, 2025

La líder opositora vive en paradero desconocido en Venezuela.

Y había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio.