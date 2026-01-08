Alepo: Miles de desplazados, bombardeo a barrios kurdos

Alepo: 140 mil desplazados, 50 heridos y 10 fallecidos en ataques con municiones cada vez más pesadas de Siria contra barrios kurdos

Regeneración, 8 de enero de 2025. A partir de enero de 2026, la situación en Alepo es sumamente crítica debido a una escalada militar directa.

Y es que el ejercito Sirio lanzó un ataque a los barrios kurdos de Alepo. Incrementando la tensión en una semana de inicio de año de enfrentamientos.

Esto, en el marco de la confrontación entre el Ejército sirio y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD/SDF), de liderazgo kurdo.

Alepo

📷 Incendio en Alepo tras bombardeos por parte de la organización FDS



Video | SANA en Español pic.twitter.com/J3gUZ1AWKQ — SANA en Español (@Agencia_Sana) January 8, 2026

El conflicto se concentra en los barrios de mayoría kurda de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh. Los cuales han sido declarados «zonas militares cerradas» por el gobierno.

Evacuación

El 8 de enero de 2026, el Ejército sirio ordenó la evacuación inmediata de civiles en al menos ocho puntos estratégicos de estos barrios. Esto, antes de iniciar una ofensiva a gran escala.



Se estima que cerca de 140 mil personas han sido desplazadas recientemente debido a la reanudación de las hostilidades.

Los ataques con artillería y drones han dejado al menos 10 civiles muertos y más de 50 heridos solo en la primera semana de enero.

En Siria, después de masacrar a las minorías alauitas y a los cristianos, ahora tocan los kurdos, los terroristas de Al Qaeda/ISIS de al-Jolani decidieron lanzar una ofensiva contra los kurdos en Alepo.



Así se ve cuando la "democracia" y la "libertad" de EEUU llega a tu pais,… pic.twitter.com/uLWL2drJVF — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 8, 2026

El Aeropuerto Internacional de Alepo suspendió sus operaciones el 6 de enero de 2026, y varios hospitales han dejado de funcionar por daños en combate.

Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, Alepo pasó por un periodo de control fragmentado entre facciones rebeldes y fuerzas kurdas.

Aunque se firmó un acuerdo de integración militar en marzo de 2025, el fracaso de este pacto ha derivado en la actual guerra abierta por el control total de la urbe en 2026.

Desplazados

Se estima que aproximadamente 142,000 personas han sido desplazadas en la provincia de Alepo desde el reinicio de los combates el 6 de enero de 2026.

Además, se indica que la mayoría de los civiles huyen de los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh. Los cuales son de mayoría kurda, tras ser declarados «objetivos militares legítimos».

⚠️ Essa é Alepo, cidade na Síria, agora.

pic.twitter.com/ka9rKlLKi7 — DENNYS ALERTS (@Dennys_Alerts) January 8, 2026

Y como se indica, recibir órdenes de evacuación inmediata por parte del ejército.

Al menos 12 centros de acogida colectiva han sido habilitados. De los cuales 10 dentro de Alepo y 2 en zonas rurales como Azaz y Afrin.

Lo que se busca es albergar a los miles de ciudadanos que huyen de los bombardeos.

Situación Humanitaria

Massive indiscriminate artillery strikes are being carried out by the Syrian government against the Kurdish neighbourhoods in Aleppo. pic.twitter.com/nsJn5ZMRub — ScharoMaroof (@ScharoMaroof) January 8, 2026

Por otra parte, el Ministerio de Defensa sirio estableció dos corredores para la salida de civiles, aunque se han reportado dificultades y bloqueos que impiden el paso fluido de los residentes.

Sin embargo, al menos tres hospitales principales (Ibn Rashid, Zahi Azraq y Othman) están fuera de servicio debido a los daños por proyectiles, agravando la situación de los desplazados heridos.

Hasta el 8 de enero de 2026, se confirman al menos 10 civiles muertos y más de 50 heridos por el fuego cruzado y ataques con drones.

Esta nueva ola de desplazamiento se produce en un contexto de inestabilidad tras el derrocamiento de Bashar al-Assad a finales de 2024, rompiendo los intentos de paz y acuerdos de integración militar previos.