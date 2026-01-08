Legisladores por contener a Trump con Ley de Poderes de Guerra

52 Senadores en favor -47 contra- de resolución para evitar acciones contra Venezuela sin autorización. Pasa a Representantes. Trump estalla

Regeneración, 8 de enero 2026– El Senado de los Estados Unidos aprobó el jueves una resolución que impediría al presidente Donald Trump realizar más acciones militares contra Venezuela sin previa autorización del Congreso.

Votación

La votación sobre la medida procesal para avanzar en la resolución de poderes de guerra fue de 52 a favor y 47 en contra.

Esto ocurrió porque algunos miembros del Partido Republicano votaron junto con todos los demócratas a favor de continuar el proceso.

Es relevante señalar que, para que esta resolución se convierta en ley, tendrá que ser aprobada por la Cámara de Representantes, que está bajo el control de los republicanos.

Luego, deberá resistir un posible veto de Trump.

🚨 ÚLTIMA HORA: Duro golpe para Donald Trump, el Senado votó 52 a 47 para impulsar una resolución que prohibiría al presidente tomar más acciones militares en Venezuela sin la aprobación del Congreso.



Los senadores republicanos Paul, Hawley, Murkowski, Collins y Young apoyaron…

Resoluciones

Los demócratas han promovido resoluciones amparadas en la Ley de Poderes de Guerra para limitar las acciones de Trump en el extranjero.

Particularmente durante los meses que intensificó su campaña contra Venezuela. No obstante, los republicanos habían detenido estas medidas.

En aquel entonces, los funcionarios del gobierno informaron a los legisladores que no había un plan formal para intervenir o cambiar el régimen en Venezuela.

Sin embargo, después de la operación que llevó a la captura de Maduro y su esposa, algunos legisladores acusaron al gobierno de haber mentido al Congreso.

Senadores

Algunos senadores republicanos, como Susan Collins de Maine y Thom Tillis de Carolina del Norte, mencionaron que están reconsiderando su postura.

«Hablé con al menos dos republicanos hoy que no votaron a favor de esta resolución antes y que se lo están pensando».

Afirmó el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, durante una conferencia de prensa.

A pesar de que los líderes republicanos del Senado admitieron que no fueron informados de la operación militar en Venezuela con antelación, la mayoría se declaró satisfecha con el resultado.

«Creo que el presidente ya ha demostrado un compromiso muy fuerte con la paz a través de la fuerza, especialmente en este hemisferio».

Dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur.

Potestad

La Constitución de Estados Unidos confiere al Congreso la potestad de declarar la guerra, mientras que el presidente actúa como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, el país no ha emitido una declaración formal de guerra desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha permitido a los presidentes actuar de manera unilateral.

Tras la Guerra de Vietnam, el Congreso aprobó la Resolución de Poderes de Guerra, superando el veto del entonces presidente republicano Richard Nixon.

#ULTIMAHORA

🚨 EL SENADO DOBLA A TRUMP



Varios Republicanos traicionaron a su presidente y votaron con los democratas para aprobar con 52 votos a favor y 47 en contra una iniciativa que límita los poderes de guerra presidenciales y retirar fuerzas de acciones en Venezuela no…

La legislación exige que los presidentes informen al Congreso, en un periodo de 48 horas, sobre cualquier acción militar.

Además, deben finalizarla en un máximo de 60 a 90 días sin no cuentan con el consentimiento del legislativo.

Laxitud

A pesar de que estas restricciones se han aplicado de manera laxa por administraciones de ambos partidos, los demócratas creen que Trump las ha llevado al límite.

Por otro lado, algunos miembros del partido republicano argumentan que no se necesita el permiso del Congreso.

Incluso compañeros del presidente, como Lindsey Graham, senador republicano de Carolina del Sur, respaldan su poder.

«El jefe de las fuerzas armadas es el jefe de las fuerzas armadas. Tiene la capacidad de utilizar la fuerza militar», afirmó Graham.