Colima con reducción anual de 26% en homicidio doloso

En Colima Sheinbaum recordó el histórico de homicidios: Con Calderón 70.9 diarios, Peña Nieto: 100.5. Con AMLO baja. A febrero 2026 son 50.2

Regeneración, 13 de marzo de 2026. El Gobierno de México informó que en Colima, la Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado una reducción anual del 26 por ciento en el homicidio doloso.

Esto, al pasar de 2.3 en 2024 a 1.7 en 2025 en el promedio diario de víctimas. Lo anterior, en el contexto de la conferencia Mañaneras del Pueblo desde Manzanillo, Colima.

Sheinbaum

La Presidenta destacó que la reducción de los homicidios dolosos, que a nivel nacional es de 44%, así como en entidades como Colima, demuestra que la honestidad y acabar con los privilegios da resultados.

“La honestidad da resultados, acabar con los privilegios da resultados, apoyar al que menos tiene da resultados. Un gobierno que se dedica a gobernar y no a la frivolidad da resultados», insistió.

Dijo que se trata de un gobierno que cree en su pueblo da resultados al subrayar lo obtenido en disminución de la pobreza.

«…, de igual manera estamos dando resultados en la disminución de la violencia».

“Y hay que recordar esta gráfica siempre, porque esto fue la guerra contra el narco, de Calderón: aumento de homicidios de 28.6 a 70.9 diarios.

Este fue el resultado del gobierno de Peña: aumento de homicidios de 70.9 a 87.9 en 6 años, no, a 100.5, porque 2018 todavía es el año de Peña Nieto, fíjense, de 63.2 a 100.5.

Y después, con el Presidente López Obrador comienza a disminuir, se rompe la inercia de seguir subiendo, comienza a disminuir.

«…, nosotros hemos reducido, si tomamos en cuenta febrero del 2026, de 91.7 a 50.2”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Al tiempo que se destaca que el evento en la Sexta Región Naval.

Franco

Por otra parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, agregó que el promedio diario tuvo una disminución mensual del 25%.

Dijo que en noviembre de 2024, hubo 2.87 homicidios diarios en tanto que en febrero de 2026 con 2.14.

En el municipio de Colima, la reducción es del 14 por ciento, respecto a septiembre de 2024.

Agregó que en los delitos de alto impacto también hubo una tendencia a la baja con una disminución del 27 por ciento, al pasar de un promedio diario de 3.33 en noviembre de 2024 a 2.43 en febrero de 2026.

Al tiempo que Harfuch, informó el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad en Colima con el despliegue de 4 mil 452 elementos.

Resultados

Lo anterior, entre efectivos y agentes de investigación, con lo que del 1 de octubre de 2024 al 10 de marzo de 2026 fueron detenidas 2 mil 790 personas por delitos de alto impacto.

Aseguraron más de cuatro toneladas y media de droga, así como 262 armas de fuego y 4 mil 790 cartuchos.

Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro. pic.twitter.com/yG33VI6yOX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 11, 2026

Asimismo, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 28 de febrero de 2026, la incidencia de este delito tuvo una reducción del 12.1 por ciento.

E incluso se abrieron 93 carpetas de investigación y se atendieron 24 casos de secuestro virtual.

Por otra parte, se dijo que en Colima, las Mesas de Paz estatales se reunieron 351 veces, las regionales 690, alcanzando 362 acuerdos.

Esto con 39 mil 206 servicios y trámites, 26 mil 120 visitas casa por casa, 24 Comités de Paz, 27 Ferias de Paz y recuperados nueve espacios públicos.

Además, con Sí al Desarme, Sí a la Paz del 1 de octubre de 2024 al 12 de marzo de 2026 se canjearon de forma voluntaria por dinero en efectivo 58 armas de fuego, (35 armas cortas y 18 largas).

Jóvenes

Colombia, Brasil y México por cese al fuego en Medio Oriente



Sheinbaum, Petro, Lula por salida dialogada en Medio Oriente. Terribles afectaciones a los pueblos de países no productores de petróleo #RegeneracionMx https://t.co/LmK7n86iAX — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) March 13, 2026

Informó que como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, en Colima se construirán siete Bachilleratos Margarita Maza, se ampliarán tres planteles del Bachillerato Tecnológico.

Abundó se crearán dos Centros Comunitarios México Imparable y se pondrán en marcha los programas Reconecta con la Paz y Jóvenes Unen al Barrio.

Cabe destacar que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, señaló que los resultados en seguridad se derivan de la coordinación con el Gobierno de México.

Además de la búsqueda conjunta de resultados en favor de las y los colimenses.