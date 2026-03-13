Unánime: Gobernadores de la 4T con Sheinbaum y el Plan B

Jefa Clara, Gobernadoras y Gobernadores proclaman que reformas electorales son mandato popular. Modernizar y uso de recursos responsable

Regeneración, 13 de marzo 2026. En redes sociales subrayan el pronunciamiento de las gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación en apoyo al Plan B de reformas electorales lanzado por la presidenta Sheinbaum.

Como se sabe la alternativa de plan luego de, aún teniendo el consenso ciudadano y la mayoría parlamentaria, el Decálogo por la Democracia presentado por la presidencia, no alcanzó la calificación para Reforma Constitucional.

Proclama

Y es que se trata de un respaldo firme y decidido indicado por 24 titulares de ejecutivos de los correspondientes Estados Libres y Soberanos.

Las y los gobernadores de la Cuarta Transformación respaldamos el Plan B de nuestra presidenta @Claudiashein.



Una reforma que fortalece la democracia, pone fin a los excesos del aparato burocrático y asegura que los recursos públicos regresen al pueblo. pic.twitter.com/KlxxdPJLqV — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 13, 2026

«Las y los gobernadores emanados del movimiento de la Cuarta Transformación manifestamos nuestro respaldo firme y decidido al Plan B impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo…

«…, una iniciativa que responde al mandato popular de fortalecer la democracia, combatir los excesos burocráticos…»

«…, y garantizar que los recursos públicos se utilicen con responsabilidad en beneficio del pueblo de México.

Eso indicaron Marina Del Pilar de Baja California, Jefa Clara de CDMX, Menchaca de Hidalgo, Jara de Oaxaca, Rocha de Sinaloa, Lorena de Tlaxcala, Castro de Baja California Sur.

Además de Indira de Colima, Ramírez de Michoacán, además de Alejandro Armenta Mier Gobernador Constitucional de Puebla.

Avanzar

Vamos por el Plan B de la Reforma Electoral. pic.twitter.com/ptN8cxQml2 — Julieta Ramírez (@JulietaRamirezP) March 13, 2026

Cabe destacar que el pronunciamiento llama a la modernización y la austeridad como parte de las reglas democráticas necesarias en México.

«El país vive un momento de consolidación democrática. Durante décadas, el sistema electoral fue capturado por inercias administrativas costosas y estructuras alejadas de la ciudadanía».

Hoy existe una oportunidad histórica «para modernizarlo, hacerlo más eficiente, más austero y más cercano a la gente. Esto es precisamente lo que busca el Plan B», explican.

Al tiempo que entre los que suscriben se incluye Durazo de Sonora, Rocío Nahle de Veracruz, Layda de Campeche, Delfina del Edomex, Margarita de Morelos y Mara Lezama de Quintana Roo.

Se trata, señalan además de una iniciativa que persigue «optimizar el funcionamiento de las instituciones electorales, eliminar gastos innecesarios».

E incluso, «reafirmar que la democracia mexicana debe servir al interés público y no a privilegios de unos cuantos».

«La democracia se fortalece cuando las instituciones evolucionan, cuando se transparenta el uso de los recursos y cuando se garantiza que la voluntad popular siga siendo el eje rector de la vida pública del país».

El “Plan B” de la Presidenta @Claudiashein busca terminar con los privilegios en municipios y Congresos locales, reorientar recursos a obra pública y programas sociales y fortalecer los mecanismos de democracia directa plasmados en nuestra Constitución.



Desde nuestro Movimiento… pic.twitter.com/aRMduhO5sS — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) March 12, 2026

Compromiso

Igualmente subrayaron su compromiso personal como gobernantes con las bases originarias del movimiento de la Cuarta Transformación.

«Desde nuestras entidades federativas, reiteramos nuestro compromiso con los principios que dieron origen al movimiento de transformación:

«…honestidad en el servicio público, austeridad republicana, justicia social y plena participación ciudadana».

¡Buenas noticias! ¡Vamos con el PLAN B!



Les informo que la Presidenta de México @Claudiashein ya anunció que enviará este lunes 16 de marzo el Plan B de la reforma electoral, con el objetivo de reducir privilegios en congresos locales y municipios, establecer un tope al gasto… pic.twitter.com/DfnAZCinc5 — Arturo Ávila. (@arturoavila_mx) March 13, 2026

A lo anterior dicho, también suscribieron May de Tabasco, Mena de Yucatán, Eduardo de Chiapas, Evelyn de Guerrero, Navarro de Nayarit, Gallardo de San Luis Potosí y Américo de Tamaulipas, David Monreal de Zacatecas.

«México vive tiempos de transformación y consolidación democrática. El Plan B forma parte de ese proceso histórico».

Así subrayan atentamente en redes sociales desde las entidades de la República.