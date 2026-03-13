Frente frío 40 en Península de Yucatán, lluvias y calor

Este fin de semana frente 40 dejará de tener efecto. Se aproxima nuevo frente frío. Lluvias en occidente, centro y sur. Onda de calor

Regeneración, 13 de marzo de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo así como fuertes vientos.

En tanto el fin de semana se espera humedad del Pacífico y calor en regiones de México.

Frío

Para hoy, el frente núm. 40 se extenderá sobre el noreste de la península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además de lluvias puntuales fuertes en Tabasco, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

A su vez, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

Sin embargo, se pronostica viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Por otra parte, un canal de baja presión, aunado a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas.

Lo anteriorm, en el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

Además, continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este).

E incluso se monitorea los efectos del frente frío núm. 40, y mantiene en vigilancia la evolución de un nuevo frente frío que estará afectando al país el lunes.

Viernes 13 de marzo

Se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes rn Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Asimismo, chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Así como lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Ello con viento de componente norte de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h, disminuyendo por la tarde: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Por otra parte, se indica oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura, durante la mañana en golfo de Tehuantepec y de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

En cuanto a temperatura, máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte), Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste).

Destacando, además, de 35 a 40 °C: Baja California, BC Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).

Y de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En contrapunto, temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Estado de México.

Sin embargo mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronostica

En el transcurso del domingo, una línea seca prevalecerá sobre Coahuila manteniendo la probabilidad de vientos fuertes en el norte del país.

Por otro lado, una vaguada en altura se desplazará sobre el golfo de México y la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre dicha península y el sureste mexicano.

Los que originarán chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones.

Durante la noche del domingo, un nuevo frente frío (núm. 41) ingresará al norte y noreste de México.

Al tiempo que en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán vientos fuertes a muy fuertes.

Esto, como se indica en norte y noreste así como lluvias y chubascos en Tamaulipas.

El lunes y martes, el frente frío (núm. 41) y su masa de aire ártico asociada se desplazarán sobre la vertiente del golfo de México.

Así, se prevé descenso de temperatura en gran parte del país (excepto en el occidente, sur y sureste).

Además de probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.